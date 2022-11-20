به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی شامگاه شنبه در آئین گرامیداشت سی‌امین دوره هفته «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» با بیان اینکه کتاب و کتابخانه ارتباطی ناگسستنی با هم دارند و کتابداران به عنوان مشاوران امین حلقه واسط این ارتباط هستند اظهار کرد: وجود متخصصانی آشنا با کتاب که کتابخانه را پویا نگه دارند و با فعالیت‌های فرهنگی کتاب‌محور به آن معنا و تداوم می‌بخشند در توسعه فرهنگ مطالعه اثرگذار است.

وی با اشاره به اینکه اگر کتاب نبود، انسان مجبور به تکرار تجربه‌ها بود و هرگز به جایگاهی که امروز در آن ایستاده نمی‌رسید افزود: در جهان امروز تحقق جامعه دانش‌بنیان غیرقابل انکار است و کتاب و کتابخوانی رکن اساسی در تحقق تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین به حساب می‌آید.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با اشاره به اینکه عمق بخشی به اندیشه‌ها تنها از عهده کتاب برمی‌آید و قدرت اندیشیدن و تأمل کردن را به آدمی می‌بخشد، ادامه داد: به همین منظور جامعه‌ای پویا و مصون از جنگ‌های فرهنگی و لشگرکشی‌های مجازی تنها با انس و الفتی ناگسستنی با کتاب رقم می‌خورد.

وی با بیان اینکه مطالعه میدان دید و افق تفکر آدمی را گسترش می‌دهد گفت: تفکر انتقادی، تجزیه و نگاه تحلیل‌گر مهارت‌هایی است که انسان در عصر هوشمند باید به آنها مجهز شود و تعمیق آن از دوران کودکی و با محوریت کتاب محقق می‌شود.

زارعی با بیان اینکه ترویج فرهنگ کتابخوانی از مهمترین عوامل جهاد تبیین به شمار می‌رود، افزود: کتابداران می‌توانند در جنگ بزرگ روایت‌ها، نقطه ثقلی برای فرهنگ غنی ایران اسلامی باشند.

وی با تاکید بر اینکه کتابداران امروز در خط مقدمه جبهه فرهنگی کشور هستند، گفت: حرکت در مسیر تقویت دانش عمومی مردم، آموزش مهارت زندگی، افزایش سواد اطلاعاتی و شهروندی به کودکان و نوجوانان یکی از مأموریت‌های مهم کتابخانه‌های عمومی است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری عظیمی در بحث زیرساخت‌های کتابخوانی به ویژه کتابخانه‌های عمومی داشته و دولت مردمی سیزدهم با توجه به عدالت فرهنگی که پیشه خود کرده جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ها و سیاست‌های کلانش تعریف کرده است.

وی با اشاره به اینکه کتابخانه‌های عمومی محلی هستند که مردم می‌توانند علاوه بر استفاده از خدمات سنتی کتابخانه‌ای مثل قسمت امانت و سالن‌های مطالعه نیازهای اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود تأمین کنند، اضافه کرد: امروزه کتابخانه‌های عمومی برای خود مسئولیت‌های اجتماعی تعریف کردند و خدماتی را برای بهبود کسب و کارها و سبک زندگی فردی و اجتماعی ارائه می‌دهند.

زارعی یادآور شد: کتابخانه‌های عمومی استان در سی‌امین‌دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار پنج رتبه برتر کشوری در حوزه کتابخانه‌ها عمومی به دست آورده است، آذر صلح‌میرزایی از ملایر، خیر برتر کشوری؛ محبوبه احمدوند، از کتابخانه ولایت ملایر، کتابدار برتر، طیبه عبدلی‌مرویلی، مسئول کتابخانه برتر؛ حسینعلی شرکائی، فرماندار اسدآباد به عنوان انجمن برتر شهرستانی در سطح ملی رتبه کسب کردند.

وی با اشاره به اینکه همکاری دستگاه‌های فرهنگی با محوریت کتابخانه‌های عمومی در روستاها باعث شد در هشتمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب سه روستا از استان حائز رتبه برتر شوند ادامه داد: روستای ویان در کبودراهنگ، شاهنجرین در درگزین و اشترمل تویسرکان جز روستاهای برگزیده دوستدار کتاب شدند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان اظهار کرد: در طول یک سال گذشته بیش از ۱۰ هزار فعالیت فرهنگی اجرا و به ثبت رسیده، فعالیت‌هایی همچون نشست‌های کتابخوان، معرفی و نقد کتاب، نمایشنامه خوانی و کارگاه‌های فرهنگی و آموزشی.

وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: برای افزایش ضریب نفوذ کتابخانه‌های عمومی در جامعه نیاز به کمک مردم و دستگاه‌ها داریم که البته تفاهم نامه همکاری با دستگاه‌های مختلف از جمله با آموزش و پرورش منعقد شده و ارتباط خوبی بین مدرسه و کتابخانه ایجاد شده است.

زارعی با تاکید بر اینکه از ظرفیت مردمی در حوزه خیرین کتابخانه‌ساز نیز به ویژه در اهدا و نذر کتاب، تأمین کتاب‌های مورد نیاز و تعمیر و ساخت کتابخانه می‌توان استفاده کرد ادامه داد: تاکنون بزرگترین خیرین حوزه کتاب و کتابخانه در استان بودند که خانه خود و کتابخانه‌های ارزشمندشان را وقف کار فرهنگی کردند.

وی در بخش پایانی این مراسم، از مردم خواست یاریگر کتابخانه‌ها باشند؛ چراکه اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه احداث کتابخانه‌های عمومی یا خرید منابع ورود کنند می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند.

گفتنی است؛ در پایان مراسم از کتابخوان های برتر در گروه‌های سنی، خردسال، کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال تقدیر و هم چنین، از کتابداران برتر، کتابخانه‌های برتر، خیرین برتر و همراهان کتابخانه‌های عمومی در اجرای برنامه‌ها تقدیر به عمل آمد.