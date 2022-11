به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نمایشگاه ماه آذر خود منتخبی از کتاب‌های فارسی و غیرفارسی با موضوع نوشتن را به نمایش می‌گذارد.

این نمایشگاه با عنوان «من سوزن قورت دادم» برگزار می‌شود و به نمایش آثار نویسندگان داخلی و خارجی می‌پردازد.

اسامی تعدادی از کتاب‌های موجود در این نمایشگاه عبارت است از: «باز هم سوالی دارید؟» نوشته ماری لوییزگی، «چگونه داستان بنویسیم» نوشته صدیقه اسماعیل‌لو، «لونای کلمه جمع کن» نوشته سونیا ویمر، «یک روز، یک…» نوشته زهره پریرخ، «برسد به دست معلم عزیزم» نوشته سایمن جیمز و «کارگاه انشا: چند روش برای پرورش تفکر و تقویت مهارت نوشتن» نوشته رودابه کمالی و Scribble scribble writing journal for kid’s writet: beatrice m .young ،The craft of writing writen by mark mussari

علاقه‌مندان به بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا پایان آذر روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۷ به کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، پلاک ۲۴، مجتمع فرهنگی هنری شهید ملک‌شامران کانون مراجعه کنند.