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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۸:۵۹

روس‌ها به «زری» ایرانی جایزه دادند/یک جایزه برای «فرزندان خونیار»

روس‌ها به «زری» ایرانی جایزه دادند/یک جایزه برای «فرزندان خونیار»

مستند «زری» و مستند «فرزندان خونیار» به کارگردانی آرمان قلی‌پور دشتکی از دو جشنواره خارجی جایزه گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «زری» به کارگردانی آرمان قلی‌پور دشتکی و محصول انجمن سینما جوانان ایران جایزه بهترین مستند چهل و دومین جشنواره VGIK مسکو را دریافت کرد.

جشنواره VGIK هر ساله همزمان با سالگرد تاسیس موسسه سینمایی گراسیموف روسیه برگزار می‌شود.

موسسه گراسیموف یکی از قدیمی‌ترین مدارس سینمایی جهان محسوب می‌شود. چهره‌هایی همچون لف کوله شف و سرگئی آیزنشتاین به‌عنوان مدرس در این موسسه تدریس کرده‌اند و همچنین کارگردانانی چون آن دری تارکوفسکی و سرگئی پاراجانف، الکساندر سوکوروف و صدیق برمک در این موسسه فارغ‌التحصیل شدند.

همچنین آرمان قلی‌پور دشتکی با دیگر اثر خود با عنوان «فرزندان خونیار» برنده جایزه بهترین مستند کوتاه بخش رقابت بین‌الملل هفدهمین جشنواره بین‌الملی مستند Won Together روسیه شد.

این جشنواره از ١٩ تا ٢٣ نوامبر برابر با ۲۸ آبان تا ۲ آذر در شهر Volgograd روسیه برگزار شد.

کد مطلب 5641464
زهرا منصوری

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