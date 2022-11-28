انگلیس: به حمایت از اوکراین ادامه خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس از عزم لندن برای تداوم و افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین در سال ۲۰۲۳ خبر داد.

بر اساس این گزارش، سوناک گفت: شکی نیست که ما به حمایت از اوکراین تا طولانی‌ترین زمان ممکن ادامه خواهیم داد و با حفظ کمک‌های نظامی، آن را در سال آینده افزایش خواهیم داد.

وی افزود: ما برای حفاظت از اوکراینی ها و زیرساخت های حیاتی که بر آن تکیه دارند، سامانه های پدافند هوایی را ارائه خواهیم کرد. ما با حفاظت از اوکراین، از خودمان محافظت می کنیم.

این در حالی است که وزارت دفاع انگلیس از ارسال محموله موشک‌های بریمستون ۲ به اوکراین در چارچوب کمک‌های نظامی به کی یف خبر داد.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع انگلیس در عین حال اشاره‌ای به تعداد این موشک‌ها نکرد.

وزارت دفاع انگلیس با اعلام این خبر در صفحه توئیتر خود فیلمی از بارگیری موشک‌های بریمستون ۲ به هواپیمای نیروی هوایی پادشاهی این کشور را منتشر کرد.

وزارت دفاع انگلیس پیش از این اعلام کرده بود که لندن به زودی تحویل حدود هزار موشک ضد هواپیما به اوکراین را تکمیل خواهد کرد.

روزنامه تلگراف چند روز پیش از این نوشته بود که انگلیس حدود ۶ ماه قبل موشک‌های هوا به زمین بریمستون ۲ را به اوکراین ارسال کرده بود. این روزنامه افزود که این موشک‌ها معمولاً از هوا شلیک می‌شوند اما نیروهای اوکراینی با تجهیز کامیون‌هایی، آنها را به سکوی شلیک تبدیل کرده‌اند.

روسیه پیش از این با ارسال یادداشتی به کشورهای ناتو به دلیل تسلیح اوکراین، گفته بود که کشورهای ناتو با آتش بازی می‌کنند.

سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته بود که هرگونه محموله‌های تسلیحات که به اوکراین ارسال می‌شود هدفی مشروع برای نیروهای روس خواهد بود.

نشریه نیویورک‌تایمز در گزارشی به ارسال بیشمار تسلیحات از کشورهای غربی به اوکراین اشاره کرد و نوشت که تداوم تأمین اسلحه برای اوکراین، زرادخانه تسلیحاتی اکثر کشورهای غربی عضو ناتو را تحلیل برده و در نتیجه این اتفاق، ارتش کشورهای غربی نمی‌توانند وعده سیاستمداران این کشورها برای ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین را برآورده سازند!