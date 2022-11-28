درخواست۱۹۸نهادفلسطینی وبین المللی جهت تحقیق درباره جنایات اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، ۱۹۸ نهاد فلسطینی و بین المللی از «کریم خان» دادستان دادگاه کیفری بین المللی و «سیلویا فرناندز دی گورمندی» خواستند درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه جامعه مدنی و ملت فلسطین تحقیق کنند.

بر اساس این گزارش، این نهادها طی یادداشتی به دیوان کیفری بین المللی، محکومیت علنی اقدام رژیم صهیونیستی در گنجاندن نهادهای جامعه مدنی فلسطین به عنوان تروریسم و نیز وادار کردن اسرائیل به عقب نشینی از این تصمیم را خواستار شدند.

این نهادها همچنین خواستار این شدند که جنایاتی که اسرائیل در جریان حمله نظامی توجیه ناپذیر خود به نوار غزه در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ مرتکب شده است در تحقیقات جاری پیرامون اوضاع فلسطین گنجانده شود.

در این یادداشت بر ضرورت تسریع در تحقیقات پیرامون اوضاع فلسطین تاکید شده و آمده است که تمام جنایات مورد ارتکاب در فلسطین از جمله سرکوب نهادهای فلسطینی به عنوان یک اقدام غیرانسانی، جزو جنایت نژادپرستی علیه بشریت بشمار می‌رود و باید از سوی دیوان بین المللی کیفری درباره آن تحقیق شود.

نهادهای فلسطینی و بین المللی مذکور همچنین اتخاذ تدابیر مناسب در چارچوب دیوان کیفری بین المللی برای ممانعت از اقدامات نژادپرستانه و اقدام نظامیان صهیونیست در ارتکاب جنایات جنگی و ضدبشری بیشتر علیه ملت فلسطین خواستار شدند.

لازم به ذکر است که درحالیکه رژیم صهیونیستی همواره حملات وحشیانه‌ای به مناطق فلسطینی انجام می‌دهد و کودکان فلسطینی بخش عمده‌ای از قربانیان این حملات هستند، دولت‌های غربی مدعی حقوق بشر چشمان خود را بر روی این جنایت‌ها بسته اند و به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویا هیچ حقوقی نقض نشده است.