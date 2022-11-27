صهیونیست ها به موفق بودن عملیات قدس اذعان کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های صهیونیست به موفقیت آمیز بودن عملیات قدس و غافلگیری دستگاه‌های امنیتی این رژیم اذعان کردند.

بر اساس این گزارش، رسانه‌های صهیونیست اعلام کردند که این عملیات که صبح چهارشنبه گذشته رخ داد دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرد.

لازم به ذکر است که این عملیات روز چهارشنبه گذشته به وقوع پیوست و طی دو انفجار مختلف در دو مکان در شهر قدس اشغالی، دو صهیونیست به هلاکت رسیده و ۴۷ نفر دیگر زخمی شدند.

در همین حال، پایگاه واللا عنوان کرد که عملیات جست و جوی سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی برای شناسایی مکان اختفای مجری عملیات بی‌وقفه ادامه دارد و این نیروها همچنان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و نگران این هستند که این شخص یا گروهی که به آن وابسته است، دست به عملیات دیگری بزند، همانگونه که شهید عدی التمیمی نیز پس از اجرای عملیات در شعفاط، چند روز بعد در ورودی شهرک معالیه ادومیم هم دومین عملیات را اجرا کرد و در درگیری مسلحانه با صهیونیست‌ها به شهادت رسید.

منبع مذکور اشاره کرد که نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته ده‌ها دوربین مداربسته را در قدس چک کردند تا به سرنخی از مجری عملیات دست یابند اما تا این لحظه به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

سرویس‌های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک)، نیز اتاق عملیات ویژه‌ای را در این زمینه برای جمع‌آوری اطلاعات امنیتی تشکیل داده و امیدوارند مجری یا مجریان عملیات دست به اشتباهی بزنند تا آن‌ها بتوانند موفق به شناسایی‌شان شوند.

طبق برآورهای منابع عبری، مجری یا مجریان این عملیات بدون هرگونه دستوری از خارج یا از جنبش و گروهی خاص دست به این عملیات زدند و مدت‌ها برای آن برنامه‌ریزی کرده بودند و منطقه را به خوبی می‌شناختند و قبل از اجرای عملیات، از آن مکان تصویربرداری کرده بودند و زمانی که از وجود شمار زیادی از صهیونیست‌ها مطمئن شدند، اقدام به انفجار بمب اول کرده و اندکی بعد بمب دوم را منفجر کردند.

منابع عبری احتمال داده‌اند که مجری یا مجریان عملیات قدس از ساکنان شرق این شهر بوده و احتمالاً به سمت کرانه باختری متواری شده‌اند. پس از این رخداد گروه هکری عصای موسی نیز از هک دوربین‌های قدس اشغالی و پاک کردن محتوای آنها خبر داد، مسأله‌ای که شاید بازداشت مجریان عملیات را برای صهیونیست‌ها سخت‌تر ساخته است.