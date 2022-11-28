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۷ آذر ۱۴۰۱، ۸:۵۹

مدیرکل محیط زیست بوشهر:

یک شرکت در جزیره خارگ به دلیل آلودگی نفتی جریمه شد

یک شرکت در جزیره خارگ به دلیل آلودگی نفتی جریمه شد

بوشهر- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: یک شرکت در جزیره خارگ به دلیل آلودگی خاک براثر آلاینده بودن گودال های نفتی جریمه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی نژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حفاظت از محیط زیست و مقابله با آلودگی‌های خاک، آب، هوا و… را به صورت جدی در دستور کار داریم و در این راستا برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه یک شرکت در جزیره خارگ به دلیل آلودگی خاک براثر آلاینده بودن گودال‌های نفتی محکوم شد افزود: محکومیت قطعی یکی از شرکت‌های موجود در جزیره خارگ به دلیل آلوده کردن خاک بر اثر آلاینده بودن گودال‌های نفتی انجام شد.

رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز گفت: با توجه به شکایت این اداره کل از شرکت مذکور به دلیل آلودگی خاک بر اثر آلاینده بودن گودال‌های نفتی و پذیرش این موضوع توسط آن شرکت، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظرخواهی استان بوشهر، حکم بر محکومیت شرکت مذکور به پرداخت یکصد و شصت میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت صادر و اعلام کرده است.

سیروس کرمی افزود: از پیگیری پرسنل ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان بوشهر و اداره حفاظت محیط زیست خارک و نقش سازنده و دقیق رئیس و مستشاران شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر (شعبه تخصصی رسیدگی به پرونده‌های محیط زیست) و آگاهی و تبحر ایشان نسبت به مسائل زیست محیطی، جناب آقایان هدایت راهوی، خلیل عبدالهی و اصغر مرادی قدردانی می‌شود.

کد مطلب 5641769

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