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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

یک شرکت نفتی محکوم به پرداخت ۶ میلیارد ریال خسارت شد

یک شرکت نفتی محکوم به پرداخت ۶ میلیارد ریال خسارت شد

اهواز - مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از محکومیت یک شرکت بهره‌برداری نفت و گاز به پرداخت ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال خسارت به دلیل آلودگی خاک در شهرستان هندیجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد اشرفی اظهار کرد: در پی نشت مواد نفتی ناشی از شکستگی یکی از خطوط تفکیکی نفت در سال ۱۴۰۳ و آلودگی خاک در حوزه استحفاظی شهرستان هندیجان، موضوع از طریق مراجع قضایی با جدیت پیگیری شد.

وی با اشاره به جزئیات این پرونده افزود: بر اساس نظریه کارشناسی، نشت ۸۵ لیتر مواد نفتی موجب آلودگی خاک در محدوده‌ای به مساحت سه هزار و ۶۰۰ مترمربع و عمق حدود ۱۰ سانتی‌متر شده بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان تصریح کرد: شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی هندیجان با بررسی مستندات، حکم محکومیت شرکت متخلف را صادر کرد که این رأی پس از اعتراض شرکت در شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان نیز عیناً تأیید و قطعی شد.

اشرفی بیان کرد: پیگیری حقوقی خسارت‌های ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی با هدف صیانت از منابع طبیعی، احقاق حقوق عمومی و پیشگیری از تکرار تخلفات با قوت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6977530

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