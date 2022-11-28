عملیات تیراندازی مقاومت در جنین/تخریب منازل فلسطینیان+فیلم

به گزارش خبرگزاری به نقل از وبگاه شهاب نیوز، نظامیان صهیونیست بامداد امروز به مناطق مختلفی از قدس و کرانه باختری یورش بردند.

در جریان این یورش‌ها تاکنون دستکم ۱۶ فلسطینی بازداشت شده و مراکز امنیتی رژیم صهیونیستی منتقل شده اند.

بازداشت شدگان نیز از اهالی بیا لحم، قلقیلیه، طوباس و البیره در کرانه باختری و منطقه حزما در قدس اشغالی بوده اند.

در بین بازداشتی‌ها یک خبرنگار فلسطینی به نام «صبری جبریل» از هالی منطقه تقوع در جنوب بیت لحم نیز حضور دارد.

عملیات تیراندازی مقاومت در جنین

منابع عبری زبان از تیراندازی مبارزان مقاومت به سمت یک گشتی ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی شهرک یعبد در جنوب غربی جنین خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که در پی این تیراندازی، خساراتی به این گشتی ارتش رژیم صهیونیستی وارد آمده است.

تخریب منازل فلسطینی‌ها در غرب سلفیت

منابع فلسطینی همچنین امروز با انتشار تصاویری از تخریب منازل چند خانواده فلسطینی در منطقه کفر الدیک در غرب سلفیت (مرکز کرانه باختری) خبر دادند: