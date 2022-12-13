به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، نظامیان صهیونیست در یورش‌های گسترده بامداد و صبح امروز سه شنبه، به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی، ۲۱ فلسطینی را بازداشت کرده و به مراکز امنیتی منتقل کردند.

بنابر اعلام منابع محلی، نظامیان اشغالگر امروز به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله شهرهای الخلیل، بیت لحم و اریحا یورش برده و اقدام به بازداشت گسترده فلسطینیان کردند.

وبگاه شهاب نیوز اسامی بازداشتی‌ها را به شرح زیر اعلام کرده است:

۱. براء غزال (دانشجوی فلسطینی) - الخلیل

۲. محمد الجعبری- الخلیل

۳. زکی یوسف دیریة- بیت فجار، جنوب بیت لحم

۴. محمد یوسف دیریة- بیت فجار، جنوب بیت لحم

۵. موسی یوسف دیریة- بیت فجار، جنوب بیت لحم

۶. یونس یوسف دیریة- بیت فجار، جنوب بیت لحم

۷. عماد محمد طقاطقة- بیت فجار، جنوب بیت لحم

۸. ماهر تحسین عابد (آزاده فلسطینی) - کفردان، غرب جنین

۹. عمار محمد بنی عودة- طمون، در نزدیکی طوباس

۱۰. محمد زیدان- کفر نعمة، غرب رام الله

۱۱. محمد العبیدی- السیلة الحارثیة، غرب جنین

۱۲. الفتی عبد الرحمن عزات- اردوگاه عقبة جبر در شهر أریحا

۱۳. أحمد أبو عادی- کفر نعمة، غرب رام الله

۱۴. أدهم رفیق شواهنة- کفر ثلث در نزدیکی قلقیلیة

۱۵. قتیبة راتب رفاعی- رمانة در نزدیکی جنین

۱۶. أحمد رضا أبو سلامة- فقوعة در نزدیکی جنین

۱۷. مثنی القواسمی (آزاده فلسطینی) - الخلیل

۱۸. عبد الرحمن علاء الجعبری- الخلیل

۱۹. حامد سلیم- عزون، شرق قلقیلیة

۲۰. عبد الهادی شبیطة- عزون، شرق قلقیلیة

۲۱. محمود غناوی- عزون، شرق قلقیلیة

صهیونیست‌ها نگران قرار گرفتن در لیست سیاه

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی شهادت جنی زکارنه دختر فلسطینی ساکن جنین به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی، ترس و نگرانی نسبت به تسریع در روند قرار گرفتن این رژیم در لیست سیاه سازمان ملل افزایش یافته است.

این در حالی است که در روزهای آینده قرار است «ویرجینیا گامبا» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه، با حضور در اراضی اشغالی پرونده قتل کودکان فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی را بررسی کند.

در همین راستا، شامگاه گذشته ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، گزارش جنایت‌های عمدی، فراگیر و سازماندهی شده اشغالگران صهیونیست علیه کودکان فلسطینی را در اختیار «ویرجینیا گامبا» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه قرار داد.

المالکی در این باره گفت: رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۲ کودک فلسطینی را به قتل رسانده است که شماری از آنها با گلوله مستقیم نظامیان، شماری دیگر در حمله شهرک نشینان و برخی نیز به خاطر محرومیت از خدمات پزشکی به شهادت رسیده‌اند.

ناکامی نظامیان صهیونیست در بازداشت مبارزان عرین الاسود

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه اذعان کرد که یورش هفته گذشته نظامیان صهیونیست به نابلس برای ربودن افرادی که مدعی است در قتل یکی از گروهبان‌هایش به نام «عیدو باروخ» نقش داشته‌اند، ناکام بوده است.

این گروهبان دو ماه پیش در شهر نابلس به دست نیروهای مقاومت فلسطین از پای درآمد. منابع فلسطینی اعلام کرده‌اند که عوامل این عملیات از گروه مقاومتی عرین الاسود بوده‌اند.

رئیس کمیته خارجی و امنیتی کنست رژیم صهیونیستی نیز در اظهاراتی به شکست تل آویو در این عملیات امنیتی اذعان کرد.