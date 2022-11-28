سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حاتمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در کلیبر اظهار داشت: روز چهارشنبه نهم آذر ماه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی میهمان استان آذربایجان شرقی خواهند بود.

دبیر کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی گفت: بازدید از کارخانه‌ها، مجتمع‌های تولیدی و هلدینگ‌های اقتصادی مجموعه وزارت کار؛ بررسی حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی در کلانشهر تبریز؛ بررسی وضعیت روابط کار و مسائل اشتغال و شرکت در مجمع عالی بسیج استان از برنامه‌های اصلی این سفر است.

وی از حضور اعضای کمیسیون در شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین، هوراند، چاراویماق، هشترود و محدوده منطقه آزاد ارس خبر داد و افزود: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان؛ نشست با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان؛ بررسی موضوعات کار و تأمین اجتماعی، فنی و حرفه‌ای و بهزیستی با حضور رؤسای سازمان‌های وابسته و حضور در شورای اداری استان با حضور احتمالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محورهای این سفر و مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی کمیسیون اجتماعی در استان خواهد بود.