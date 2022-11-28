به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلتیکو، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا قوانین جدیدی را تصویب کرده که بر اساس آن دولت ایالات متحده در آینده مجوز واردات و فروش تجهیزات مخابراتی و نظارت تصویری تولید شده توسط بسیاری از شرکت‌های چینی را صادر نخواهد کرد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به زد تی ای، هایترا، داهوآ، هانگژو هیکویژن و غیره اشاره کرد. کمیسیون مذکور مدعی شده این شرکت‌های چینی تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده هستند.

در بخشی از بیانیه کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا آمده است: "اقدامی که امروز انجام می‌دهیم تجهیزات پایه‌ای را پوشش می‌دهد که وارد شبکه‌های ما می‌شوند و تلفن‌ها، دوربین‌ها و روترهای وای‌فای که به خانه‌های ما می‌روند را در بر می‌گیرد."

این اقدامات توسط چهار عضو کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تأیید شد. چین هنوز در این زمینه واکنشی از خود نشان نداده است.