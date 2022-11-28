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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۴۹

بهانه گیری تازه آمریکا برای آزار شرکت‌های فناوری چینی

بهانه گیری تازه آمریکا برای آزار شرکت‌های فناوری چینی

ایالات متحده روز جمعه واردات و فروش تجهیزات مخابراتی جدید از هواوی، زد تی ای و سه شرکت چینی دیگر را به دلیل نگرانی در مورد امنیت ملی ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلتیکو، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا قوانین جدیدی را تصویب کرده که بر اساس آن دولت ایالات متحده در آینده مجوز واردات و فروش تجهیزات مخابراتی و نظارت تصویری تولید شده توسط بسیاری از شرکت‌های چینی را صادر نخواهد کرد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به زد تی ای، هایترا، داهوآ، هانگژو هیکویژن و غیره اشاره کرد. کمیسیون مذکور مدعی شده این شرکت‌های چینی تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده هستند.

در بخشی از بیانیه کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا آمده است: "اقدامی که امروز انجام می‌دهیم تجهیزات پایه‌ای را پوشش می‌دهد که وارد شبکه‌های ما می‌شوند و تلفن‌ها، دوربین‌ها و روترهای وای‌فای که به خانه‌های ما می‌روند را در بر می‌گیرد."

این اقدامات توسط چهار عضو کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تأیید شد. چین هنوز در این زمینه واکنشی از خود نشان نداده است.

کد مطلب 5641967

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