۳ فضانورد چینی فردا به فضا می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این درحالی است که ایستگاه فضایی مذکور نیز در حال تکمیل شدن است و رقابت فضایی چین و آمریکا هر روز بیشتر می شود.

آژانس فضایی سرنشین دار چین (The China Manned Space Agency) اعلام کرد ماموریت شنژو ۱۵ از مرکز پرتاب ماهواره جیوکوان در مرز صحرای گوبی در ساعت ۲۳:۰۸ دقیقه به وقت محلی روز سه شنبه انجام می شود.

فرماندهی این ماموریت ۶ ماهه برعهده فی جونلانگ است و دو خدمه دیگر پرواز دنگ کوینگمینگ و ژانگ لو نام دارد.

سومین و آخرین ماژول ایستگاه فضایی چین در اوایل ماه جاری میلادی در محل خود نصب شد. این یکی از گام های نهایی چین برای حضور مستمر فضانوردان چین در مدار زمین به حساب می آید.

چین سال آینده سعی می کند تلسکوپ فضاییXuntian را به فضا بفرستد که این ابزار نیز بخشی از ایستگاه فضایی تیانگونگ به حساب می آید. این تلسکوپ همراه ایستگاه فضایی چین مدار می زند و می تواند گاه به گاه برای انجام فعالیت های نگهداری کنار آن پهلو بگیرد.