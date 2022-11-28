به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین گزارش‌ها درباره خروج روسیه از نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا را تکذیب کرد.

پسکوف در واکنش به ادعاها درباره این موضوع گفت: وقتی نشانه‌ای(از خروج روسیه از نیروگاه اتمی زاپروژیا) وجود نداشته و نمی‌تواند هم وجود داشته باشد، نیازی نست که دنبال آن(نشانه) بگردید.

رسانه‌های غربی و اوکراینی اواخر دیروز(یکشنبه) در گزارش‌هایی مدعی شدند که روسیه تمایل دارد تا نیروهای خود را از این منطقه خارج کند. پترو کوتین، رئیس شرکت انرژی «انرگواتم» اوکراین، هفته گذشته در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی داخلی این کشور مدعی شد که نشانه‌هایی از آمادگی نیروهای روس برای ترک نیروگاه اتمی زاپروژیا وجود دارد.

نیروگاه زاپروژیا که در ساحل غربی رود دنیپر واقع شده، بزرگ‌ترین نیروگاه اتمی اروپا به شمار می‌رود.

در جریان عملیات نظامی روسیه در اوکراین که از ۲۴ فوریه(۵ اسفند ۱۴۰۰) آغاز شده، مسکو این نیروگاه و مناطق اطراف آن را تحت کنترل خود درآورده و از آن زمان تاکنون، همواره هدف بمباران بوده است.