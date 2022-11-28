لیست عرضه سهام شرکت های تابعه بانک ملی ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک برای خروج از بنگاه داری، عرضه و واگذاری سهام شرکت‌های وابسته و تابعه خود را سرعت بخشیده و با جدیت در حال پیگیری است که در سال جاری با واگذاری بخشی از شرکت‌های تحت مالکیت، این رویکرد تقویت می‌شود.

در این راستا با بررسی‌های صورت گرفته، ۲۵ شرکت که بانک ملی ایران مالکیت تمام یا بخشی از سهام آن را بر عهده دارند، در سال جاری عرضه و واگذار می‌شوند. بر این اساس شرکت مدیریت واگذاری پویا به نمایندگی از بانک ملی ایران به منظور عرضه مطلوب و کارآمد سهام این شرکت‌ها از متقاضیان دعوت می‌نماید تا پیشنهادات خود را به آدرس ایمیل info@mvp-bmi.ir ارسال نمایند.