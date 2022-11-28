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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۵

در راستای خروج از بنگاه داری؛

لیست عرضه سهام شرکت های تابعه بانک ملی ایران اعلام شد

لیست عرضه سهام شرکت های تابعه بانک ملی ایران اعلام شد

بانک ملی ایران در راستای ارتقای نظام مالی کشور با هدف خروج از بنگاه داری و در راستای تحقق برنامه واگذاری ها، سهام ۲۵ شرکت وابسته به بانک را عرضه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک برای خروج از بنگاه داری، عرضه و واگذاری سهام شرکت‌های وابسته و تابعه خود را سرعت بخشیده و با جدیت در حال پیگیری است که در سال جاری با واگذاری بخشی از شرکت‌های تحت مالکیت، این رویکرد تقویت می‌شود.

در این راستا با بررسی‌های صورت گرفته، ۲۵ شرکت که بانک ملی ایران مالکیت تمام یا بخشی از سهام آن را بر عهده دارند، در سال جاری عرضه و واگذار می‌شوند. بر این اساس شرکت مدیریت واگذاری پویا به نمایندگی از بانک ملی ایران به منظور عرضه مطلوب و کارآمد سهام این شرکت‌ها از متقاضیان دعوت می‌نماید تا پیشنهادات خود را به آدرس ایمیل info@mvp-bmi.ir ارسال نمایند.

لیست عرضه سهام شرکت های تابعه بانک ملی ایران اعلام شد

کد مطلب 5642158

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