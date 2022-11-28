تجارت با پاکستان وارد مرحله جدیدی شد/ فعالسازی تخفیفات ترجیحی

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو اجرای تبصره ۲ بند ۳ مصوبه هفتادمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ابلاغیه دفتر مقررات صادرات و واردات، امکان ثبت‌سفارش برخی کالاهای دارای ممنوعیت واردات بر اساس موافقتنامه تجاری دولت‌های ایران و پاکستان، در سامانه تجارت فعال شد.

بر این اساس، استفاده از تصویب‌نامه مذکور و رفع ممنوعیت ثبت‌سفارش کالاهای دارای ممنوعیت صرفاً برای فهرست شماره تعرفه‌های پیوست امکان‌پذیر است. (فهرست تعرفه‌ها)

رفع ممنوعیت ثبت‌سفارش کالاهای مذکور صرفاً در صورتی که «کشور تولیدکننده»، «کشور مبدا حمل» و «کشور ذی‌نفع» برابر با «پاکستان» باشد، امکان پذیر خواهد بود.

همچنین ثبت‌سفارش کالاهای مذکور صرفاً با محل تأمین ارز «خرید ارز از سیستم بانکی» امکان پذیر خواهد بود.

مجوزهای ارزی و فنی بر اساس ضوابط مشخص شده برای هر شماره تعرفه می‌بایست اخذ شود.