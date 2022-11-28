معرفی ۱۰ اثر «مستندنگاری» بخش مسابقه جشنواره تلویزیونی مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، آثار راه یافته به بخش مسابقه مستندنگاری ششمین جشنواره تلویزیونی مستند مشخص شدند.

داوران بخش مستندنگاری ششمین جشنواره تلویزیونی مستند از میان آثار دریافتی، «خداحافظی ایران با ارس؟» و «فخر فروشی با باغ وحش‌های شخصی» نوشته لیلا مرگن، «ساحل، غریق بی نجات» نوشته راضیه عباسی، «گله بی اصالت» نوشته سامان رحمتیان، «اولین شهدا نخل‌هایمان بودند» نوشته حنان سالمی، «یک نشست خطرناک» و «معمای پسماندسوزی‌های سازمان یافته» نوشته مریم خباز، «اهالی ساختمان عدالت ۲» نوشته دلال آلبو شهبازی، «پروژه تله کابین کرمانشاه در تله مشکلات» نوشته سامان رحمتیان و «لب کارون، چه خشک چه تاول چه تشنه» نوشته شایان حاجی نجف را برای رقابت در بخش مسابقه انتخاب کردند.

ششمین جشنواره تلویزیونی مستند در بخش‌های «فیلم مستند»، «مجموعه مستند»، «عکس مستند» و «مستندنگاری» به‌دبیری محسن یزدی، مدیر شبکه مستند سیما برگزار می‌شود.

مرتضی سرهنگی، مهدی عرفاتی و سیدعلی میرفتاح داوری بخش مستندنگاری ششمین جشنواره تلویزیونی مستند را برعهده داشتند. برگزیدگان نهایی در اختتامیه جشنواره تلویزیونی مستند معرفی شده و از آنها تقدیر می‌شود.