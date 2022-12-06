به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، مراسم اختتامیه ششمین جشنواره تلویزیونی مستند روز جمعه ۱۸ آذر با حضور پیمان جبلی رئیس رسانه ملی، محسن برمهانی معاون سیما و محسن یزدی مدیر شبکه مستند و دبیر ششمین جشنواره تلویزیونی مستند در بندر عسلویه برگزار می‌شود.

در این مراسم، برگزیدگان بخش‌های «فیلم مستند»، «مجموعه مستند»، «عکس» و «مستندنگاری» معرفی شده و تجلیل می‌شوند. همچنین پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در این مراسم اختتامیه سخنرانی می‌کند.

در بخش دیگری از مراسم اختتامیه ششمین جشنواره تلویزیونی مستند، آیین نکوداشت و بزرگداشت ۲ مستندساز صاحب‌نام کشور برگزار خواهد شد. بر این اساس، یاد و خاطره فیلم‌ساز نادر طالب‌زاده گرامی داشته شده و مراسمی برای بزرگداشت مهدی خلیلی تدارک دیده شده است.

نادر طالب‌زاده مستندساز شناخته شده کشور است که اردیبهشت ماه امسال دار فانی را وداع گفت. مهدی خلیلی نیز مجری و راوی مستندهای گردشگری تلویزیون است.

امسال و با توجه به تاکید دبیر جشنواره تلویزیونی مستند بر لزوم توجه به مستندسازان شهرستانی، مراسم اختتامیه به جای تهران در بندر عسلویه در استان بوشهر برگزار خواهد شد. این مراسم روز جمعه ۱۸ آذر از ساعت ۱۴ در سالن همایش‌های خلیج فارس برگزار خواهد شد. هم‌چنین این مراسم به صورت زنده و مستقیم از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

ششمین جشنواره تلویزیونی مستند به دبیری محسن یزدی از خرداد امسال آغاز به کار کرد.