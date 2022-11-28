مراسم اربعین شهید معصومی در تهران برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اربعین شهادت دانشمند جهادگر، شهید سید فریدالدین معصومی چهارشنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار می‌شود.

این محفل معنوی، با تلاوت قرآن کریم توسط قاری بین‌المللی استاد حاج احمد ابوالقاسمی، سخنرانی حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد امام جمعه موقت تهران و مرثیه‌سرایی ذاکر اهل بیت (ع) حاج امیر یعقوبی همراه خواهد بود.

مراسم اربعین شهادت این دانشمند جوان و جهادگر، با حضور خانواده معظم شهید، همکاران وی و جهادگران صنعت برق، فعالان علمی و دانشجویی و اقشار مختلف مردم قدرشناس تهران، از ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ دقیقه در مسجد رسول اعظم (ص) واقع در «خیابان پاسداران، بوستان دوم، خیابان گیلان، بعد از شهید عراقی» برگزار خواهد شد.

شهید سید فریدالدین معصومی چهارشنبه ۴ آبان ماه سال جاری، در حالی که برای پیگیری روند پیشرفت پروژه‌های صنعت برق در استان فارس به شهر شیراز سفر کرده بود، بعد از جلسات کاری مختلف و همزمان با اذان مغرب و عشاء، در حادثه حمله تروریستی عوامل استکبار جهانی به حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاه‌چراغ (ع)، به همراه جمع دیگری از زائران به فیض شهادت نائل شد.