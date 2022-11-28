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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۸:۰۱

در مسجد رسول اعظم (ص)؛

مراسم اربعین شهید معصومی در تهران برگزار خواهد شد

مراسم اربعین شهید معصومی در تهران برگزار خواهد شد

مراسم اربعین شهادت دانشمند جهادگر، شهید سید فریدالدین معصومی چهارشنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اربعین شهادت دانشمند جهادگر، شهید سید فریدالدین معصومی چهارشنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار می‌شود.

این محفل معنوی، با تلاوت قرآن کریم توسط قاری بین‌المللی استاد حاج احمد ابوالقاسمی، سخنرانی حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد امام جمعه موقت تهران و مرثیه‌سرایی ذاکر اهل بیت (ع) حاج امیر یعقوبی همراه خواهد بود.

مراسم اربعین شهادت این دانشمند جوان و جهادگر، با حضور خانواده معظم شهید، همکاران وی و جهادگران صنعت برق، فعالان علمی و دانشجویی و اقشار مختلف مردم قدرشناس تهران، از ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ دقیقه در مسجد رسول اعظم (ص) واقع در «خیابان پاسداران، بوستان دوم، خیابان گیلان، بعد از شهید عراقی» برگزار خواهد شد.

شهید سید فریدالدین معصومی چهارشنبه ۴ آبان ماه سال جاری، در حالی که برای پیگیری روند پیشرفت پروژه‌های صنعت برق در استان فارس به شهر شیراز سفر کرده بود، بعد از جلسات کاری مختلف و همزمان با اذان مغرب و عشاء، در حادثه حمله تروریستی عوامل استکبار جهانی به حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاه‌چراغ (ع)، به همراه جمع دیگری از زائران به فیض شهادت نائل شد.

کد مطلب 5642346

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