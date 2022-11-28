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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۸:۴۶

به دنبال اوج گرفتن نفرت عمومی و مخالفت های مردمی؛

هشدار سرویس‌های امنیتی: اسراییلی‌ها به قطر سفر نکنند!

هشدار سرویس‌های امنیتی: اسراییلی‌ها به قطر سفر نکنند!

کمیته موسوم به مبارزه با تروریسم رژیم صهیونیستی از اشغالگران صهیونیست خواست تا در شرایط فعلی با توجه به افزایش نفرت عمومی و مخالفت های مردمی به قطر سفر نکنند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، کمیته موسوم به مبارزه با تروریسم رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای از اشغالگران صهیونیست خواست تا در شرایط فعلی با توجه به افزایش نفرت عمومی و مخالفت‌های مردمی به قطر سفر نکنند!

این کمیته امنیتی، دلیل تصمیم مذکور را افزایش مخالفت‌ها و گرایشات ضدصهیونیستی در جریان برگزاری رقابت‌های جام جهانی در قطر عنوان کرده است.

گفتنی است در روزهای اخیر منابع صهیونیستی از افزایش نفرت عمومی نسبت به رسانه‌های اسرائیلی حاضر در قطر خبر داده و این مساله را شاخصی برای شکست عادی سازی روابط توصیف کرده اند.

در همین رابطه روزنامه یدیعوت آحارونوت روز گذشته در گزارشی نوشت: جام جهانی قطر ثابت کرد که با وجود عادی‌سازی روابط برخی نظام‌های رسمی عربی، مردم این کشورها تحت هیچ شرایطی حاضر به دوستی و عادی‌سازی روابط با اسرائیلی‌ها نیستند.

خبرنگار این روزنامه نیز با اذعان به خشم فروخفته تماشاگران کشورهای عربی و اسلامی از رژیم صهیونیستی گفته است که اسرائیلی‌ها در قطر، هویت خود را پنهان کرده و خود را اکوادوری معرفی می‌کنند.

کد مطلب 5642380

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    نظرات

    • IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
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      طبق نظرسنجی ها، اسرائیل یکی از منفورترین کشورهای جهان است

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