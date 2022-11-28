دریافت 30 MB کد مطلب 5642403 https://mehrnews.com/xYY36 ۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۹:۴۸ کد مطلب 5642403 فیلم ورزش فیلم ورزش ۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۹:۴۸ گزارش خبرنگار مهر از آخرین تمرین تیم ملی پیش از بازی با آمریکا گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر از حال و هوای تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان در قطر را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط بازی ایران و آمریکا را در سینما ببینید/ موافقت با یک تصمیم روحیه بالا بازیکنان در تمرین تیم ملی ایران قبل از بازی با آمریکا مناظره خبرنگاران ایرانی و آمریکایی در حاشیه نشست خبری تیم ملی کره جنوبی در مسیر ژاپن و عربستان/ غنا با دبل «کدوس» به جام بازگشت اظهارات کیروش قبل از بازی با آمریکا/ میخواهیم برنده شویم برچسبها تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی 2022 قطر خبرگزاری مهر فوتبال تمرین تیم ملی فوتبال
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