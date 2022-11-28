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کد مطلب 5642403
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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۹:۴۸

گزارش خبرنگار مهر از آخرین تمرین تیم ملی پیش از بازی با آمریکا

گزارش خبرنگار مهر از آخرین تمرین تیم ملی پیش از بازی با آمریکا

گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر از حال و هوای تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان در قطر را مشاهده می‌کنید.

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