به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران فردا سه شنبه در آخرین دیدار از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به مصاف آمریکا می‌رود. این مسابقه که برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و معادلات صعود به مرحله حذفی را تعیین می‌کند، از ساعت ۲۲:۳۰ آغاز می‌شود.

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران امروز دوشنبه با حضور در نشست خبری پیش از این مسابقه، ضمن تشریح آخرین وضعیت تیمش به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

آمریکا سازمان یافته است

کی روش گفت: ابتدا خدمت تمام کسانی که اینجا هستند سلام می‌کنم. ابتدا اظهار نظر کوتاهی داشته باشم چون فردا روز خیلی خاصی است و می‌خواهیم بازی خوبی انجام بدهیم. بک بازی ویژه برای ما خواهد بود. تیم ملی آمریکا در بازی‌های قبل مقابل انگلستان و ولز خیلی خوب بازی کرد. تیم‌های دیگر و به خصوص خودمان خیلی مستمر خوب کار نکردیم. می‌دانیم فردا چه کار می‌کنیم. یک تیم خوب مقابل ما است که سازمان یافته هستند.

بازی با آمریکا برای من ویژه است

سرمربی تیم ملی ایران ادامه داد: ما همان هدف را در ذهن خودمان داریم. امیدوارم بازیکنان من خوب بازی کنند و به پیروزی برسیم. امیدوار هستم که بتوانیم به نتایجی برسیم که بهترین کار را برای ما برای رسیدن به مرحله دوم انجام دهد. برای من یک روز به خصوص خواهد بود چرا که قبلاً با لیگ باشگاهی آمریکا و ملی این کشور کار کرده‌ام و عضوی از خانواده بزرگ فوتبال بوده‌ام. برای من یک ام تیاز و افتخار بزرگ است. اگر فوتبال بهتری بازی کنیم شانس بیشتری خواهیم داشت.

واکنش به برد تاریخی برابر ولز

سرمربی تیم ملی ایران درباره برد تاریخی ایران برابر ولز تاکید کرد: این یک مسابقه کوتاه است. برای مسابقات فشرده‌ای که در مرحله اول داریم باید پلان‌های زیادی داشته باشیم و در مرحله دوم با شرایط متفاوت پنجاه - پنجاه بازی می‌کنیم. در حقیقت مرحله اول امتیاز می‌گیرید اما در مرحله دوم شانس برد - حذف دارید.

نتایج این جام جهانی غیر قابل پیش بینی است

کی روش یادآور شد: ما در این بازی‌ها نتایج غیر قابل پیش بینی را می‌بینیم. مثلاً امروز صربستان با کامرون سه - سه مساوی کرد. همه چیز به نظم و دیسیپلین یک تیم بستگی دارد. هیچ چیزی اتفاق نمی‌افتد اگر خوب بازی نکنید. فوتبال خوب یعنی فرصت خودت را بیشتر کنی و سازمان یافته باشی.

نتیجه به خدا بستگی دارد

وی گفت: سعی می‌کنیم از نقاط فنی در دفاع و حمله استفاده کنیم. آمریکا هم نکات فنی زیادی دارد. می‌خواهیم از بازی لذت ببریم. ما نمی‌خواهیم فقط به رفتن یا به صعود فکر کنیم بلکه می‌خواهیم تمرکز کنیم روی توانایی‌های خودمان و بقیه اش به خدا بستگی دارد. در بازی اول توانستیم چیزهایی یاد بگیریم و در بازی دوم سه امتیاز گرفتیم و حالا می‌خواهیم این دیدار را ببریم و به مرحله بعدی برسیم.

آمریکا مدرن بازی می‌کند

سرمربی ایران اظهار کرد: البته آمریکا خیلی خوب است. این تیم با تیمی که من در ایالت متحده دیدم خیلی فرق می‌کند. آنها فوتبال مدرنی بازی می‌کنند. هر روز تمرین می‌کنند و بازیکنانش بازی در اروپا را در کارنامه دارند. ما می‌خواهیم موفق شویم اما با احترام نسبت به آنها.

کلینزمن؟ به تیم بودن متعهد هستیم

کی روش در خصوص اظهارات کلینزمن قبل از این بازی که جنجالی شد و اینکه آیا ممکن است این مسائل تا قبل از بازی ادامه داشته باشد و همچنین ارتباط پدر و پسری او و بازیکنان تیم ملی، گفت: نظری ندارم. همیشه اعتقاد داشته‌ام یک تیم فوتبال به خاطر تیم بودنش باید مورد احترام قرار بگیرد. به اینکه تیم هستیم، متعهدیم. چیزی قوی‌تر از این نیست. در همه زندگی ام به این اعتقاد داشتم و در این مسیر حرکت می‌کنیم. با ارزش‌ها و اصولی حرکت می‌کنیم که بازیکنان هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوند، چالشی داشته باشند تا بهتر بشوند تا اول با خودشان رقابت کنند. مهم است که خودشان را نسبت به چیزی که در روز قبل بوده‌اند، شکست بدهند. مهم خانواده بودن یک تیم است. وقتی با هارمونی حرکت می‌کنیم، این یک ذهنیت تیمی است. بازی اول ما خوب نبود ولی به مسیر برگشتیم تا از نظر تیمی استراتژی خود را تعیین کنیم و قوی‌تر ظاهر بشویم.

فردا بازی به شدت سختی داریم

سرمربی ایران در پاسخ به این سئوال که آیا قرار است بازهم تیم ملی ایران مثل بازی با ولز شجاعانه بازی کند؟ اظهار کرد: نباید از لحاظ تئوری صحبت کنیم. باید درباره حقایق صحبت کنیم. دو حقیقت وجود دارد که شما سئوال نکردید. تیم اینجاست که بهترین عملکرد را داشته باشد. همینطور آمریکا که دو بازی عالی داشته است. می‌خواهم توجه همه را جلب کنم که بازی به شدت سختی داریم.

مهم است که چطور کار را تمام کنیم

کی روش افزود: بگذارید ساده بگویم. مهم نیست چطور شروع و چطور حرکت کردیم. مهم این است که چطور تمامش کنیم. در جام‌های جهانی قبل با تیم‌های دیگر گاهی خوب شروع می‌کردیم اما بعضی اوقات دود آنچنان سریع می‌گذرد که دیده نمی‌شد. پیروزی مقابل ولز خوب بود اما تمام شده است. آن نتیجه به ما کمک می‌کند اطمینان پیدا کنیم که کارهای خوب گذشته را تکرار کنیم. فقط یک چالش برابر خودمان داریم. باید قوی‌تر و تیم بهتری باشیم. باید بهترین تیم زمین باشیم تا صعود کنیم. این چالش ساده نیست. این‌طور نیست که سال قبل یک بازی خوب داشته باشیم و به ما پاسپورت بدهند و بگویند به فینال اروپا بروید. این مربوط به بازی فردا است. از ۶ جام جهانی، این اولین بار است که می‌توانیم صعود کنیم ولی آمریکا در سال ۱۹۹۴ این کار را کرده است. برای ما خاص است چون می‌توانیم برای اولین بار صعود کنیم.

دیگر درباره کلینزمن نظری ندارم

سرمربی تیم ملی ایران در پاسخ به سئوال دیگری درباره اظهارات کلینزمن در خصوص فرهنگ ایران و اینکه کی روش پاسخش را داده بود، گفت: درباره صحبت‌های کلینزمن نظری ندارم.

اگر در این جنگ روانی پیروز نشوم کاری نکرده‌ام

کی روش درباره شکایت فدراسیون فوتبال ایران از فدراسیون آمریکا به خاطر تغییر در پرچم ایران و اینکه آیا می‌تواند از این اتفاق به عنوان عامل روانی برای ایران استفاده کند، تاکید کرد: در ۴۲ سالی که مربیگری کرده‌ام اگر در این جنگ روانی پیروز نشوم، عملاً کار خاصی انجام نداده‌ام. می‌دانیم که ماموریت ما اینجا این است که سرگرمی ایجاد کنیم. من در آفریقا متولد شده‌ام. تا امروز جاهای زیادی کار کرده‌ام. می‌دانید یک توپ ساده برای کسانی که دو روز غذا نخورده‌اند چه کار می‌کند؟ این لحظه جادویی است که -آن توپ- ناراحتی آن بچه‌ها به لبخند تبدیل می‌شود. این ماموریت ما در فوتبال است. پدرم به من یاد داد که به فوتبال دروغ نگویم. او این را هم گفت که "همه چیزت را برای بازی بده ولی خودت را برای بازی نکُش". من به این پایبندم. این ماموریت ما است و به آن احترام می‌گذارم. بقیه موارد برای همه جوامع می‌تواند مهم باشد. همانطور که کریم -انصاریفرد- گفت اگر درباره نژادپرستی و حقوق بشر صحبت کنیم ما اینجا هستیم برای اینکه حداقل ۹۰ دقیقه لبخند روی لب مردم بگذاریم.

بازیکنان آمریکا در اروپا بازی می‌کنند

وی ادامه داد: من با تیم ملی آمریکا بازی کرده‌ام. در فوتبال آمریکا کار کرده‌ام. وقتی به لیگ آمریکا رسیدم از تیم‌های سطح بالای اروپا آمده بودند. یک جعبه روبروی ما بود بازیکنانی مثل «دونادونی» سراغ آن می‌رفتند تا بهترین کفش و لباس را انتخاب کنند. بچه‌های امروز آمریکا چیزی درباره آن جعبه نمی‌دانند. همه آنها در آن جعبه بود. آنها این فرصت را داشتند که توانستند «ساکر» را به «فوتبال» تبدیل کنند. آنها بازیکنانی دارند که در اروپا بازی می‌کنند. حالا می‌خواهم به جواب شما برسم. باید بازیکنان را آماده کنم که بهترین فوتبالشان را به نمایش بگذارند. اگر کاری کنند که حواسشان پرت بشود، به فوتبال دروغ گفته‌ام و چیزی که پدرم گفت را عمل نکرده‌ام.

هدفمان صعود به مرحله بعد است

خبرنگاری از کی روش درباره سابقه تاریخی ۸ آذر و پیروزی ایران مقابل استرالیا و صعود به جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه سئوال کرد و اینکه آیا بازی هجومی آمریکا به سود ما خواهد بود یا نه. سرمربی ایران در پاسخ گفت: چند سال است مربی کریم -انصاریفرد- هستم. وقتی در زمین هستید و پرده -نمایش- باز می‌شود، باید آماده باشید آواز بخوانید و برقصید و کسی نمی‌تواند کمکتان کند. خدای فوتبال هم شما را نمی بخشد. سئوال شما را می‌فهمم. اتفاقاتی که برابر آمریکا رخ داده است را می‌فهمم ولی باید در نظر داشته باشیم یک هدف داریم که باید برویم مرحله بعد. باید از نمایش لذت ببریم و اطمینان یابیم وقتی بازی تمام می‌شود مردم ایران و مردم آمریکا به ما افتخار می‌کنند همینطور فوتبال که به ما افتخار کند.

باید بهترین تیم زمین باشیم

کی روش گفت: در واقع این یک روز دیگر است که فوتبال پیروز می‌شود. هدفمان این است که بتوانیم بهترین تیم زمین باشیم با مهارت‌هایمان و گل بزنیم و برنده بشویم. این چیزی است که برای بازی فردا آماده می‌شویم.