به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احسان فردآقایی عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با تأکید بر ضرورت پرداختن به مباحث جدید دینی و پاسخگویی به شبهات و سوالات دانش آموزان به خصوص دانش آموزان دوره‌های متوسطه در مدارس دخترانه و پسرانه در خوزستان بیان کرد: برای جهاد تبیین لازم است به قشر دانش‌آموز، معلمان و والدین دانش آموزان توجه جدی داشته باشیم و سطح معرفتی و آگاهی‌های آنها را بالا ببریم.

وی افزود: در مجموع ۱۰ هزار نشست برای اجرا در ۵۰۰ مدرسه در سطح استان خوزستان طراحی شده که از ابتدای آذرماه تا پایان سال جاری با استفاده از شبکه تبلیغی آموزش دیده و واجد صلاحیت فعالیت‌های دانش آموزی در استان و با همکاری ادارات آموزش و پرورش، مدیران مدارس و همه دست‌اندرکاران نظام آموزشی به مرحله اجرا خواهیم رساند.

حجت الاسلام فردآقایی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی آموزش دیده برای برگزاری این نشست‌ها تصریح کرد: در این طرح برای قریب به ۵۰۰ نفر از خواهران مبلغه که کار مرتبط با گروه دانش‌آموز انجام می‌دهند و امکان ارتباط‌گیری با قشر نوجوان را دارند، سلسله نشست‌های ۱۳ گانه با عنوان نشست‌های تبیینی - توجیهی و آموزشی برگزار شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان در ادامه موضوعاتی از قبیل اتکا به ظرفیت‌ها و توانایی‌ها ایران قوی، مباحث مربوط به زن، آزادی، حجاب و پوشش، فضای مجازی و رسانه را در کنار پاسخگویی به سوالات دانش آموزان از جمله مهمترین مباحث قابل ارائه به مخاطبان این مجموعه نشست‌ها برشمرد.

وی گفت: پیش بینی شده در نهایت بتوان جمعیتی بالغ بر ۵۰ هزار نفر از دانش آموزان استان خوزستان تحت پوشش این نشست‌ها قرار گیرد.