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۷ آذر ۱۴۰۱، ۲۰:۲۰

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان خبر داد؛

برگزاری ۱۰ هزار نشست گفت‌وگوی آزاد در مدارس خوزستان

برگزاری ۱۰ هزار نشست گفت‌وگوی آزاد در مدارس خوزستان

اهواز- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: ۱۰ هزار نشست گفت‌وگوی آزاد با عنوان «گفتمان نو» در مدارس ۵۰۰ مدرسه در سطح این استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احسان فردآقایی عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با تأکید بر ضرورت پرداختن به مباحث جدید دینی و پاسخگویی به شبهات و سوالات دانش آموزان به خصوص دانش آموزان دوره‌های متوسطه در مدارس دخترانه و پسرانه در خوزستان بیان کرد: برای جهاد تبیین لازم است به قشر دانش‌آموز، معلمان و والدین دانش آموزان توجه جدی داشته باشیم و سطح معرفتی و آگاهی‌های آنها را بالا ببریم.

وی افزود: در مجموع ۱۰ هزار نشست برای اجرا در ۵۰۰ مدرسه در سطح استان خوزستان طراحی شده که از ابتدای آذرماه تا پایان سال جاری با استفاده از شبکه تبلیغی آموزش دیده و واجد صلاحیت فعالیت‌های دانش آموزی در استان و با همکاری ادارات آموزش و پرورش، مدیران مدارس و همه دست‌اندرکاران نظام آموزشی به مرحله اجرا خواهیم رساند.

حجت الاسلام فردآقایی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی آموزش دیده برای برگزاری این نشست‌ها تصریح کرد: در این طرح برای قریب به ۵۰۰ نفر از خواهران مبلغه که کار مرتبط با گروه دانش‌آموز انجام می‌دهند و امکان ارتباط‌گیری با قشر نوجوان را دارند، سلسله نشست‌های ۱۳ گانه با عنوان نشست‌های تبیینی - توجیهی و آموزشی برگزار شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان در ادامه موضوعاتی از قبیل اتکا به ظرفیت‌ها و توانایی‌ها ایران قوی، مباحث مربوط به زن، آزادی، حجاب و پوشش، فضای مجازی و رسانه را در کنار پاسخگویی به سوالات دانش آموزان از جمله مهمترین مباحث قابل ارائه به مخاطبان این مجموعه نشست‌ها برشمرد.

وی گفت: پیش بینی شده در نهایت بتوان جمعیتی بالغ بر ۵۰ هزار نفر از دانش آموزان استان خوزستان تحت پوشش این نشست‌ها قرار گیرد.

کد مطلب 5642447

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