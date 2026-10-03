به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احسان فردآقایی پیش از ظهر امروز شنبه در نشست هم‌اندیشی مسئولان و مربیان این طرح اظهار کرد: سال گذشته این برنامه با برپایی نمایشگاه در مدارس متوسطه دخترانه ۱۳ شهرستان برگزار شد و حدود ۲۲ هزار دانش‌آموز دختر زیر پوشش نمایشگاه و برنامه‌های جانبی آن قرار گرفتند.

وی افزود: پاتوق‌های گفتگو با محوریت عفاف و حجاب، مسابقات فرهنگی و گفتمان‌های دینی از برنامه‌های جانبی این رویداد بود که برای ایجاد بستر تبادل نظر و پاسخ به شبهات دانش‌آموزان به مرحله اجرا درآمد.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به ضرورت توجه بنیادین به مسائل هویتی تصریح کرد: با توجه به اهمیت مباحث تمدنی مرتبط با حجاب، امسال نیز تمرکز طرح روی شهرستان‌هایی خواهد بود که با چالش‌های بیشتری در این حوزه روبرو هستند.

وی ادامه داد: نشست هم‌اندیشی مربیان با هدف انتقال تجارب دوره نخست و بررسی پیشنهادهای نو برگزار شد تا نسخه‌ای کیفی‌تر و متناسب با نیازهای روز دختران دانش‌آموز تدوین شود.

حجت‌الاسلام فردآقایی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی مربیان و مبلغات، دومین دوره این رویداد با اثربخشی فرهنگی بالاتری در سطح مدارس استان به ثمر بنشیند.