لزوم تحول در چهار بعد نظام آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ستاری فرد در گردهمایی معاونین پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، از تخصیص اعتبارات رتبه بندی و پاداش پایان خدمت فرهنگیان به دلیل همراهی و همکاری سازمان برنامه و بودجه تشکر کرد.

وی افزود: بعد از ۲ سال وقفه آموزشی به دلیل بیماری کرونا در حوزه ساماندهی نیروی انسانی از چالش‌ها عبور کردیم.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: تحول را باید در ۴ بعد دنبال کنیم؛ تحول در نیروی انسانی به عنوان مهمترین رکن و معلم مهمترین عنصر در مدرسه؛ تحول در محتوا و برنامه درسی، کتب، برنامه هفتگی و بسته‌های یادگیری آموزشی؛ تحول در فضا، زیر ساخت و تجهیزات؛ تحول در نظام اداری و مالی و اصلاح ساختار سازمانی و اصلاح بودجه از جمله این موارد است که دو بعد مهم از این تحولات در حوزه وظایف، صلاحیت‌ها و اختیارات معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع محسوب می‌شود.

ستاری فرد در ادامه با اشاره به پنج عامل مهم در بعد نیروی انسانی اشاره کرد: جذب، تربیت، توانمندسازی نیروی انسانی، ساماندهی و نگاهداشت نیروی انسانی نیازمند برنامه ریزی دقیق و آینده نگر دارد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع در ادامه اظهار کرد: مدرسه کانون تربیتی، پیشرفت و محله محور است. باید با احیا و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اعتمادسازی والدین مدارس را به کانون تربیتی محله تبدیل کنیم.

برنامه ریزی تأمین منابع انسانی در سال تحصیلی آینده، بررسی چالش‌ها و آسیب‌های سال جاری، بررسی چالش‌ها و نواقص رتبه بندی معلمان و برنامه ‎ریزی برای اجرای هرچه بهتر آن، راهکارهای ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی به فرهنگیان، ارائه نقطه نظرات معاونین استان‌ها و پرسش و پاسخ از برنامه‌های این نشست دو روزه بود.

این گردهمایی با حضور یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش و مسئولین سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.