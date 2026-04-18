به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، نشست پایش برنامههای اصلاح نظام اداری با حضور معاونتها و امورهای تخصصی این سازمان برگزار شد.
در این نشست، روند اجرای برنامههای اصلاح نظام اداری، میزان پیشرفت اقدامات و راهکارهای تقویت هماهنگی میان واحدهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت. معاونتها و امورهای تخصصی نیز بر اساس مأموریتهای محولشده، گزارشهای تحلیلی و آخرین وضعیت اقدامات خود را ارائه کردند.
در ادامه جلسه، محمد ذاکری، رئیس امور تحول، نوآوری و تعالی فرهنگ سازمانی، با تأکید بر ضرورت نگاه انسانمحور در اجرای برنامههای اصلاحی گفت هیچ اصلاح ساختاری بدون تحول در فرهنگ سازمانی، نگرش مدیران و رفتار کارکنان نمیتواند به نتیجهای پایدار برسد. وی افزود تغییرات ساختاری زمانی اثربخش خواهد بود که بهطور همزمان اصلاح نگرش و رویکردهای سازمانی نیز دنبال شود.
در پایان نشست، رضا باقریان، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه، با اشاره به اهمیت این جلسه در افزایش کارآمدی برنامهها اظهار داشت جمعبندی مباحث و نتایج ارائهشده مبنایی برای بهبود فرآیندهای پایش، اصلاح مسیر اجرا و ارتقای اثربخشی سیاستها در دورههای آینده خواهد بود. او تأکید کرد هدف نهایی، پیشبرد اصلاحات با رویکردی واقعبینانه، انسانمحور و نتیجهگراست.
نظر شما