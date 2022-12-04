‌به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم مقیمی با اشاره به چگونگی پیگیری وضعیت خانه مسافرها در استان اظهار داشت: کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های متولی امر مانند شهرداری و میراث فرهنگی به‌صورت تخصصی کار را دنبال می‌کنند، و امیدواریم هر چه زودتر آئین‌نامه‌ای برای تعیین تکلیف کاربری‌ها و پارکینگ خانه مسافرها ارائه شود تا اقدام قانونی را برای تبدیل وضعیت مجموعه‌های اقامتی غیرمجاز و ساماندهی این مساله انجام دهیم.

وی وجود ۱۵۵ خانه مسافر در این استان را مورد توجه قرار داد و گفت: تعداد ۳۴ خانه مسافر غیرمجاز نیز ثبت‌شده که البته تعداد واقعی خیلی بیشتر از این است و مجموعه شهرداری و اماکن نیروی انتظامی باید در شناسایی این مکان‌ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم در پاسخ به سوالی مبنی بر آمار زائران خارجی واردشده به استان طی سال جاری افزود: در مورد زائران خارجی به جهت اینکه مبنایی برای ورود ندارد، آمار دقیقی در دست نیست؛ چراکه بیشتر زائران عراقی در مکان‌های از پیش تعیین‌شده، در حسینیه‌ها و اماکن مرتبطی که بعضاً از گذشته تملک دارند، اقامت می‌کنند.

وی یادآور شد: زائران پاکستانی نیز عمدتاً در حسینیه‌ها و مساجد یا منازل پاکستانی‌های مقیم قم، اقامت دارند، افغانستانی‌ها هم تقریباً از اماکن اقامتی رسمی استفاده نمی‌کنند، چون اقوامی دارند که به آنجا مراجعه می‌کنند.

مقیمی تصریح کرد: آماری که در ستاد مردمی اربعین استان به ثبت رسیده، حاکی از آن است که امسال به‌طور متوسط از زائران ۱۶ تا ۳۵ کشور میزبانی شده‌است.

احداث زائر شهر در مجموعه بوستان ۱۰۰ هکتاری عوارضی قم - تهران

وی توسعه زیرساخت‌ها و اسکان‌های ارزان‌قیمت را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: احداث زائر شهر یا مجموعه زائرسرای ارزان‌قیمت در مجموعه بوستان ۱۰۰ هکتاری عوارضی قم - تهران دنبال می‌شود، خلع ید پیمانکار قبل، یکی از ضرورت‌های اولیه است که در شورای برنامه‌ریزی، بار دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم ادامه داد: مجموعه معاونت‌های اقتصادی، عمرانی و زائران استانداری با کمک دستگاه‌های خدماتی و عمرانی استان در حال تهیه نقشه جامع ورودی قم و زمین‌های قابل‌واگذاری برای ایجاد زائرسرا، فرصت‌های اقتصادی و پرداختن به حوزه صنایع‌دستی و سوغات زائر هستند.

وی اضافه کرد: با تهیه این نقشه جامع، واگذاری زمین‌ها به سرمایه‌گذارانی که همین‌الان مراجعه کردند و آماده ارائه خدمت هستند، هر چه زودتر فراهم می‌شود.

مقیمی همچنین در پاسخ به این سوال که در دولت سیزدهم از طریق کارگروه ملی زیارت چه میزان اعتبار برای استان جذب‌شده یادآور شد: به کارگروه ملی زیارت مطابق اصول ۱۲۸ و ۱۳۸ قانون اساسی اختیارهایی اعطاشده، ولی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این جایگاه تنزل پیدا کرد.

وی افزود: در این کارگروه اقدام خاصی برای استان‌های زیارتی کشور رقم نخورده، حتی برای خراسان رضوی نیز مصوبه‌ای نداشتیم؛ اعتبارات مصوب دولت دهم هم پرداخت نشد و اعتباری در حوزه زیارت اختصاص پیدا نکرد.

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم اذعان کرد: در جلسه‌ای که در مشهد با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد، مقرر گردید، برای کارآمد شدن کارگروه ملی زیارت در ساختار آن، بازنگری شود.

وی اظهار کرد: حدود یک ماه گذشته با بازنگری‌های صورت گرفته، اختیارات این کارگروه به آن بازگردانده شد، همچنین طرح‌هایی که برای توسعه زیرساخت‌ها باید تصویب شود، نیز در حال جمع‌بندی است.

مقیمی خاطرنشان کرد: نخستین جلسه کاری کارگروه زیارت به‌زودی برگزار می‌شود و از قم نیز طرح‌های خوبی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و زیرساخت‌های استان پیش‌بینی‌شده تا مورد تصویب قرار گیرد، و اعتبارات لازم از محل کارگروه اضافه شود.

وی در ادامه تأکید کرد: کارگروه ملی زیارت فرصتی است که در کنار سفرهای استانی، بتوانیم طرح‌هایی را جهت اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و یا جدیدی که در حوزه زیارت است، فراهم کنیم.

معاون استاندار قم گفت: در کنار کارگروه مذکور، صندوق توسعه حرم‌های مطهر نیز تسهیلاتی را تا سقف ۶ میلیارد ریال برای بهسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده داخل محدوده حرم و ساخت زائرسرا پرداخت می‌کند.

وی گفت: در مشهد از این تسهیلات استفاده خوبی شده، و مجموعه‌هایی که زمین داشتند، برای ایجاد زائرسرا اعتبار دریافت کردند، ما نیز در قم برای عقد قرارداد و حمایت اعتباری از سه مجموعه زائر سرا در حال اقدام هستیم.

وی اضافه کرد: اجرای پروژه‌های زیرساختی محدوده حرم، تملک خانه‌های تاریخی و قدیمی و حمایت از توسعه حسینیه‌ها و مساجد نیز از مواردی است که صندوق می‌تواند حمایت کند.

مقیمی بیان کرد: جلسه ستاد راهبردی صندوق توسعه حرم‌های مطهر در معاونت زائرین در حال اجرا است، توفیق‌های خوبی داشته‌ایم، در همین مدت اندک که ورود پیدا کرده‌ایم، قم نسبت به استان‌های فارس و خراسان رضوی در نوسازی و بهسازی بافت‌های اطراف حرم، سهم قابل توجهی پیدا کرده است.

‌