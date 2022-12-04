ربات ها ماهواره های فضایی را تعمیر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، هزاران ابزار فضایی از کار افتاده در مدار زمین وجود دارند و محققان هیچ راه مشخصی برای حذف یا تعمیر آنها ندارند. در همین راستا گروهی از محققان حوزه همجوشی هسته ای در اداره انرژی اتمی انگلیس ربات هایی ابداع کرده اند و سعی دارند از این تخصص خود در حوزه فضایی استفاده کنند.

محققان مذکور به طور معمول از ربات هایی با قابلیت کنترل از راه دور استفاده برای فعالیت داخل راکتور همجوشی هسته ای استفاده کنند. می توان از ربات های مذکور در اماکنی استفاده کرد که ورود به آنها برای انسان ها خطرناک است.

آنها با استفاده از همین ماشین ها و تکنیک های دیجیتالی در آزمایشگاه ها نشان داده اند که می توان ماهواره ها را تعمیر کرد.

ایندیرا ناگش مهندس ارشد اداره انرژی اتمی انگلیس می گوید: اگر آمار را بررسی کنید، حدود ۶ هزار ماهواره از کار افتاده در اطراف زمین در حال حرکت هستند. دلیل این از کارافتادگی نبود سوخت، تجهیزات شکسته یا موارد دیگر است.

متیو گودلیف مهندس کنترل سیستم ها در این اداره می گوید آزمایش هایی با کمک کارشناسان شرکت Satellite Applications Catapult انجام داده و نشان داده اند یک ربات می تواند قطعات شکسته را حذف و جایگزین کند.

ماشینی که در تحقیق آنها به کار رفته، قطعه ای گیره مانند در انتهای بازوی رباتیک خود دارد. اما می توان ماشین را برای ابزارهای مختلف از جمله یک دست شبیه انسان تنظیم کرد.

هزینه ساخت ربات حدود ۳۰ هزار پوند است و می تواند ۱۲.۵ کیلوگرم را حمل کند. همچنین ارتفاع آن به ۱.۳ متر می رسد. وزن دستگاه نیز ۳۳.۵ کیلوگرم است و یک مهندس از راه دور با کمک یک ربات دوقلو می تواند آن را کنترل کند.

پتانسیل استفاده از این ربات ها در فضا بسیار وسیع است و به گفته محققان در ماموریت های آینده به تعمیر فضاپیماهای چند میلیون پوندی کمک می کند. از سوی دیگر در حذف زباله های فضایی نیز کارآمد خواهد بود.

هرچند این کانسپت به نظر می رسد کارآمد است اما محققان امیدوارند به سرمایه بیشتری دست یابند.