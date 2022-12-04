تحقق ۸۵ درصدی اشتغال در صنعت شیلات اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌بخش بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به جایگاه برتر اداره شیلات در بین سایر ادارات اظهار کرد: شیلات اردبیل توانست در ۹ ماه سال‌جاری ۸۵ درصد تعهد به اشتغالزایی را تحقق بخشد که این مورد نشان از پتانسیل و ظرفیت بالای این حوزه است.

وی با بیان اینکه مراکز تکثیر ماهیان پرورشی نقش مؤثری در افزایش تولید دارند، گفت: شیلات ظرفیت مناسب برای توسعه اشتغال و رونق تولید دارد و می‌تواند در تحقق توسعه تولیدات استان نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل شیلات استان اردبیل به اجرای طرح‌های مهم اقتصادی در شیلات استان اشاره کرد و ادامه داد: این طرح‌ها، ایجاد اشتغال و نیز تأمین پروتئین جامعه و همچنین امنیت غذایی را با خود به همراه دارد و برنامه این اداره کل حمایت جدی از طرح‌های قابل اجرا در بخش شیلات است.

اله‌بخش با بیان اینکه اجرای طرح‌های مهم اقتصادی در بخش‌های مختلف کشاورزی بویژه بخش شیلات، افزایش تولیدات داخلی و امنیت غذایی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: انتظار داریم با حمایت‌های استانداری گامی مؤثر و بزرگ در توسعه اقتصاد و تولید استان داشته باشیم.

یاسر عبداللهی عابد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در این دیدار با بیان اینکه به دنبال ریل گذاری مسیر توسعه استان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های ملی و استانی هستیم، گفت: حمایت‌های لازم اداره شیلات و صنعت آبزی‌پروری برای توسعه و رفع چالش‌ها و موضوعات این اداره انجام خواهد شد.