سیدغلامحسین خلیلی موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با آغاز هفته گرامیداشت قرآن، عترت و نماز چهل و یکمین دوره مسابقات دانش آموزی از ۱۵ آذر همزمان با سراسر کشور در اردبیل نیز آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات در دو بخش آوایی و پژوهشی برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: در رشته‌های بخش آوایی که شامل حفظ و قرائت قرآن کریم است در رشته اذان و مداحی برادران و رشته دعاخوانی خواهران شرکت خواهند کرد.

معاون پرورشی آموزش و پرورش استان اردبیل به رشته‌های بخش پژوهشی این مسابقات نیز اشاره کرد و افزود: انشای نماز، احکام، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، فهم قرآن و گفتمان مهدوی رشته‌های این بخش از مسابقات است که دانش آموزان علاقمند در آن شرکت خواهند کرد.

خلیلی موسوی با بیان اینکه این مسابقات در ۱۵ آذرماه سال جاری آغاز می‌شود، تصریح کرد: دانش آموزان می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی http://pada.medu.ir از بخش پرورشی وارد سامانه نورینو شده و ضمن ثبت نام در رشته‌های مورد علاقه محتوای مسابقات را نیز دریافت کنید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به افتخارآفرینی دانش آموزان قرآنی اردبیل اشاره کرد و گفت: دانش‌آموزان با حضور در این مسابقات در حقیقت رقابتی ارزشمند و معنوی در سطوح آموزشگاهی تا استانی و کشوری را انجام داده و مراحل بعد در سال آینده به انجام می‌رسد.