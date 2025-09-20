به گزارش خبرگزاری مهر، مجتمع یاوران مهدی مسجد جمکران از امروز به مدت سه روز میزبان رقابت دانش‌آموزان برگزیده رشته «گفتمان مهدوی» مسابقات سراسری قرآن دانش‌آموزان کشور است.

بر اساس این گزارش، با پایان یافتن بخش رقابتی چهل‌وسومین دوره مسابقات سراسری دانش‌آموزان کشور که از ۲۵ تا ۲۸ شهریور به شکل غیر حضوری برگزار شد، از امروز شنبه ۲۹ شهریور، مجتمع یاوران مهدی مسجد جمکران در شهر قم، میزبان رقابت دانش‌آموزان برگزیده رشته «گفتمان مهدوی» است که از مرحله استانی منتخب و به این مرحله راه پیدا کرده‌اند.

در این رشته رقابتی که به شکل حضوری برگزار می‌شود، دانش‌آموزان در قالب گروه‌های دو نفره و براساس قرعه در فضایی علمی و پژوهشی به مباحثه با یکدیگر بر سر موضوعات مرتبط با مهدویت پرداخته که براساس زمان تعیین‌شده و مؤلفه‌هایی که مورد نظر هیئت داوران است، گروه‌های برتر به مراحل بعدی راه پیدا می‌کنند تا در نهایت، سه گروه برتر این رشته معرفی و از آنها در اختتامیه این دوره از مسابقات تجلیل شود.

هر یک از گروه‌های شرکت‌کننده در این رشته رقابتی به شکل دوحذفی در این مسابقه حضور دارند، به این شکل که پس از دو رویارویی با رقبای خود اگر حائز امتیاز لازم نشوند از گردونه رقابت‌ها حذف خواهند شد.

رقابت‌ها در رشته «گفتمان مهدوی» چهل‌وسومین دوره مسابقات سراسری قرآن دانش‌آموزان کشور تا ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت و اختتامیه این دوره نیز مهرماه برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود، همزمان با برگزاری چهل و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن دانش‌آموزان کشور، دهمین دوره مسابقات قرآن و عترت فرهنگیان نیز برگزار شد.