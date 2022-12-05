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۱۴ آذر ۱۴۰۱، ۹:۰۸

فرمانده انتظامی استان کردستان:

سارق اماکن خصوصی در سنندج دستگیر شد

سارق اماکن خصوصی در سنندج دستگیر شد

سنندج- فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری سارق اماکن خصوصی با کشف ۲۰ فقره سرقت در شهرستان سنندج خبر داد.

سردار علی آزادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان سنندج شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به صورت ویژه در دستور کار، مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: در تحقیقات به عمل آمده از سارق به ۲۰ فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرد، و متهم به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

کد مطلب 5647169

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