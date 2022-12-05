سارق اماکن خصوصی در سنندج دستگیر شد

سردار علی آزادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان سنندج شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به صورت ویژه در دستور کار، مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: در تحقیقات به عمل آمده از سارق به ۲۰ فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرد، و متهم به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.