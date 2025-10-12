سردار الهی: سارق اماکن خصوصی در سنندج دستگیر شد؛ کشف ۲۵ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی ظهر یکشنبه از دستگیری یک سارق حرفه‌ای اماکن خصوصی در سنندج خبر داد و اظهار کرد: این فرد در تحقیقات به عمل آمده به ۲۵ فقره سرقت اعتراف کرده است.

وی افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت اماکن خصوصی در سطح شهر سنندج، شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت و پس از بررسی‌های اطلاعاتی و هماهنگی با مراجع قضائی، یکی از مظنونین اصلی شناسایی و در مخفیگاه خود دستگیر شد.

وی افزود: متهم به دستگیری خود در این سرقت‌ها اعتراف کرده و طی تحقیقات انجام شده مشخص شد که وی مسئول ۲۵ فقره سرقت در منطقه بوده است.

فرمانده انتظامی کردستان اذعان کرد: در ادامه این عملیات، دو نفر مال‌خر نیز که در فروش اموال مسروقه نقش داشتند، دستگیر شدند.

سردار الهی با اشاره به اهمیت امنیت و آرامش روانی شهروندان اظهار کرد: پلیس با قاطعیت تمام با هر گونه تهدید علیه امنیت و نظم عمومی برخورد خواهد کرد و هیچگونه تساهل و تسامحی در اجرای قانون نخواهد داشت.

وی در پایان تاکید کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و این نیرو با تمام توان خود برای ایجاد محیطی امن و آرام در سطح استان تلاش خواهد کرد.