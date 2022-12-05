حمله به دانش آموزان در آلمان با چاقو/ یک نفر کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مردی روز دوشنبه در شهر کوچک «ایلرکیرشبرگ» واقع در جنوب آلمان به دو دختر دانش آموز با چاقو حمله کرد. پلیس آلمان تأیید کرده است که یکی از این دختران که دانش آموزی ۱۴ ساله بود، بر اثر جراحات ناشی از چاقو جان خود را از دست داد. همچنین گزارش رسانه‌های محلی آلمان حاکی از آن است که مقامات امنیتی، فرد مظنون را در یک پناهگاه دستگیر کرده‌اند.

به گفته سخنگوی پلیس، عامل جنایت حوالی ساعت ۷:۳۰ صبح روز دوشنبه به قربانیان خود در خیابان در حالی که در حال رفتن به مدرسه بودند، حمله کرده است. هیچ اطلاعاتی در مورد میزان جراحات وارده به دانش آموزان دختر در این حادثه ارائه نشده است. شاهدان عینی البته گفتند که این دانش آموزان از ناحیه شکم آسیب دیده‌اند و هر دو دانش آموز در شرایط وخیم به بیمارستان منتقل شدند.

سخنگوی پلیس گفت که پس از حمله، مظنون به ساختمان مجاور گریخت و در نهایت او و دو نفر دیگر بازداشت شدند.

گفته شده مقامات پلیس در حال برنامه ریزی برای بازجویی از متهمان هستند، اگرچه سخنگوی پلیس از ارائه جزئیات در مورد هویت آنها خودداری کرد و در حال حاضر تحقیقات روی سابقه و زمینه فعالیت متهمان جریان دارد.

همچنین انگیزه احتمالی این حمله و اینکه آیا مظنون در ساختمانی که در آن دستگیر شده زندگی می‌کرده یا خیر نیز ناشناخته باقی مانده است. همچنین مشخص نیست که مظنون و دختران با یکدیگر از قبل آشنا بوده‌اند یا خیر؟

روزنامه بیلد گزارش داده است که ساختمانی که عامل مظنون در آن دستگیر شده است، پیشتر توسط مقامات محلی برای اسکان پناهندگان مورد استفاده قرار داشته است.

«مارکوس هاسلر»، شهردار شهر محل حادثه گفته است: «جامعه شوکه شده است و با خانواده دختر قربانی همدردی می‌کند.»