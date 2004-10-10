پيشواي ديني شهر لوزان سوئيس مورد حمله قرار گرفت

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري " مهر " ، منابع پليس گزارش دادند : " ماوافك الريفايي" پيشواي ديني مركز اسلامي در شهر درياچه ژنو توسط يك مرد ناشناس در حال اقامه نماز با چاقو مورد حمله قرار گرفت. " الريفايي" همراه چهار نفر نمازگزار ديگر به سرعت به بيمارستان شهر لوزان منتقل شد.



پليس گفت: شخص حمله كننده " الريفايي" را از ناحيه شكم مورد اصابت قرار داد و پس از آن دستگير شد.

سخنگوي پليس بدون اشاره به هويت شخص حمله كننده گفت: در مركز اسلامي، فردي پيشواي ديني مسلمانان را با چاقو مورد حمله قرار داد. او همچنين گفت جراحات " الريفايي" جدي است اما كشنده به شمار نمي رود و جراحات چهار نفر ديگر خفيف گزارش شده است.

200 مسلمان در اين مركز اسلامي كه به ايستگاه قطار نزديك است مورد حمله واقع شده اند. شخص حمله كنند به "الريفايي" نزديك شد و در حال نماز به او چاقو زد. همچنين گزارش شده است كه او تهديد كرده است كه هيچ كس نبايد به "الريفايي" نزديك شود و او را نجات دهد.

