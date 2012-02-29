افزایش قربانیان تیراندازی در یک مدرسه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز خبرگزاری رویترز گزارش داد که دو دانش آموز دیگر بر اثر شدت جراحات وارده، جان خود را از دست دادند و همچنان یک مجروح دیگر در بیمارستان بستری است.
مقامات دادستانی ایالت اوهایو همچنین اعلام کردند که پسر 17 ساله ای به نام "تی. جی. لین" به تیراندازی و شلیک به سوی تعدادی از دانش آموزان در این مدرسه اعتراف کرده است.
لین که پیش از این در این پرونده مظنون شناسایی شده بود به استفاده از یک چاقو و تپانچه 22 کالیبری در روز دوشنبه در کافه تریا مدرسه "چاردن" در شهری در 35 مایلی (56 کیلومتر) شرق کلیولند و شلیک 10 گلوله اعتراف کرده است.
دادستان دادگاه نوجوانان این ایالت گفت: لین در اعترافات خود گفته که قربانیان خود را به طور تصادفی انتخاب کرده بود.
اقدامات خشونت بار و بروز رفتارهای ناهنجار در مدارس آمریکا طی سال های اخیر به شدت افزایش یافته است تا آن جا که پلیس و و مسئولان مدرسه در تامین امنیت مدرسه و دانش آموزان به بن بست رسیده اند و هر از چند گاهی اخباری مبنی بر تیراندازی و گروگان گیری و دیگر ناهنجاری های رفتاری از مدارس آمریکا منتشر می شود.
شمار قربانیان حادثه تیراندازی در مدرسه ای در ایالت اوهایو آمریکا به سه تن افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، امروز خبرگزاری رویترز گزارش داد که دو دانش آموز دیگر بر اثر شدت جراحات وارده، جان خود را از دست دادند و همچنان یک مجروح دیگر در بیمارستان بستری است.
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