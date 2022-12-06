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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۳

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

ادامه بارندگی در شهرهای استان/ ۲۹.۸ میلیمتر بارش در یاسوج ثبت شد

ادامه بارندگی در شهرهای استان/ ۲۹.۸ میلیمتر بارش در یاسوج ثبت شد

یاسوج_ کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از ادامه بارندگی در شهرهای مختلف استان طی ۴۸ ساعت آینده خبر داد.

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، با ادامه فعالیت سامانه بارشی طی ۴۸ ساعت آینده، آسمان استان ابری و همراه با بارش پیش بینی می‌شود.

وی اظهار داشت: طی همین مدت رگبار و رعد و برق، افزایش سرعت باد و در مناطق مرتفع و برخی مناطق سردسیری احتمال بارش برف دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی استان گفت: طی روز سه شنبه آسمان استان ابری، همراه با بارش باران و در ارتفاعات برف، گاهی رگبار و رعد و برق و افزایش سرعت باد را به خود می بیند.

وی افزود: شرایط جوی در روز چهارشنبه نیز با فاکتورهای روز سه شنبه همخوانی داشته و شاهد بارندگی در سطح استان خواهیم بود.

بهره مند با اشاره به بارش‌های اخیر استان تا صبح سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱، گفت: دشت بز سادات محمودی ۴۱، ستنگان ۳۶، وزگ ۳۶، سی سخت ۳۵، لوداب ۳۲، دلی خمسیر ۳۲، یاسوج فرودگاه ۲۹.۸، شاه بهرام ۲۸، منصورخانی کاکان ۲۶، کریک ۲۵، پاتاوه ۲۱، لنده ۲۰.۵، مارگون ۲۰، تل گاه ۱۹، سرآسیاب یوسفی ۱۹، چیتاب ۱۸.۹، تنگ رواق ۱۷ و دیشموک ۱۷ میلیمتر بارندگی را تجربه کرد.

وی افزود: طی همین مدت در دیل ۱۷، دهدشت ۱۵.۲، چرام ۱۵، جوکار ۱۳، دوگنبدان ۱۲.۸، باشت ۱۲، سداب ننیز ۱۲، قلعه رئیسی ۱۱، بوستان ۱۱، دژسلیمان ۱۰، امامزاده جعفر ۹.۹، ماهور باشت ۹، لیکک ۹.۷، قلعه دختر ۸ و موشمی زیلایی ۶ بارش به ثبت رسید.

کد مطلب 5648150

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    نظرات

    • علی IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
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      سلام تشکر میکنم از بابت اطلاع رسانی آمار میزان بارش مخصوصا گزارش میزان بارش روستای دیل

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