به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدی‌صدر پیرامون افتتاح طرح حامی شهر ویژه راه اندازی گشت فوریت‌های خدمات اجتماعی مناطق ۲۲ گانه کلانشهر تهران گفت: به لطف الهی طرحی را برنامه‌ریزی کردیم جهت حمایت و ساماندهی عزیزانی که در فصل سرما به ویژه در سطح شهر تهران نیاز به اسکان موقت دارند، بی خانمان هستند یا سرپناهی ندارند.

رئیس سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران افزود: نسبت به سال گذشته افزایش صد در صدی حمایت‌ها و امکانات را داشته‌ایم. در طرح حامی شهر، گشت‌های سیاری داریم که شهروندان می‌توانند اگر فرد بی خانمانی را مشاهده کردند با سامانه ۱۳۷ فوریت‌های خدمات اجتماعی شهر تهران تماس بگیرند تا در اسرع وقت، گشت‌های ویژه ما خدمت این مددجویان برسند اقدامات لازم را انجام دهند.

وی در مورد وضعیت مددسراها نیز گفت: بیش از ۲۰ مرکز برای اسکان در نظر گرفته‌ایم و ظرفیت‌های ما هم اکنون بیش از ۵۰ درصد خالی است و امکان جذب و ساماندهی افراد بی سرپناه و کارتن خواب به خوبی وجود دارد و امکاناتی چون استحمام، غذا و اسکان برایشان در نظر گرفته شده است. اگرچه برخی از این افراد تمایل ندارند از جایی که هستند جابجا شوند و ترجیح می‌دهند به گرمخانه مراجعه نکنند به همین دلیل اتوبوس‌هایی ویژه به صورت شبانه در نظر گرفته شده تا در شب‌های سرد پاییزی و زمستانی، این افراد با اسکان موقت در آن‌ها به مشکل بر نخورند اما در نهایت ما دعوت می‌کنیم در روزها و شب‌های سرد آتی به مددسراها مراجعه کنند.

احمدی صدر تاکید کرد: نیروهای تخصصی مددکار در داخل خودروها حضور دارند و ضمن بررسی وضعیت مددجویان، تلاش می‌کنند افراد کارتن خواب یا بی سرپناه را برای مددسراها و گرمخانه‌ها جذب کنند.