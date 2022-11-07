به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین سالاری‌پور با اشاره به راه‌اندازی گشت‌های فوریت اجتماعی به‌منظور اجرای طرح حامی شهر گفت: گشت‌های حامی شهر به صورت شبانه‌روزی جهت شناسایی، جذب و انتقال مددجویان جامعه هدف فعال هستند.

شهردار منطقه ۱۴ با بیان اینکه در اجرای این طرح فرایند شناسایی، انتقال و ساماندهی افراد آسیب‌دیده و در معرض آسیب بسیار حائز اهمیت و مورد توجه است، افزود: با توجه به آغاز فصل سرما و کاهش دما اقدامات لازم جهت استقرار افراد کارتن‌خواب و بی‌خانمان، معتادین خیابانی، در راه ماندگان، بیماران روانی سرگردان، معلولین جسمی حرکتی و ذهنی، سالمندان طرد شده از سوی خانواده، کودکان کار خیابان، فرار، زباله‌گرد در گرمخانه منطقه در دستور کار است.

وی با اشاره به آمادگی گرمخانه منطقه ۱۴ جهت پذیرش مددجویان بی‌خانمان، گفت: در مددسرای دائمی منطقه تمامی خدمات اقامتی شامل سرپناه، پوشاک مناسب فصل و اطعام، خدمات بهداشتی و پزشکی، مشاوره و مددکاری به مددجویان پذیرش شده، برای تسریع و تسهیل در ارائه خدمات در نظر گرفته شده است.

سالاری‌پور ضمن مثبت ارزیابی کردن همیاری جامعه خیرین منطقه ۱۴ و گروه‌های جهادی برای شرکت در این طرح، عنوان کرد: شهروندان منطقه نیز می‌توانند در خدمت رسانی به این آسیب دیدگان در کنار شهرداری منطقه باشند و در صورت مشاهده کارتن خواب‌ها و افراد بی سرپناه، در تماس با شماره گشت‌های فوریت خدمات اجتماعی را نسبت به انتقال این افراد به مددسراها مطلع و یاری کنند.

در سال گذشته نیز بیش از ۶۷۰ آسیب دیده اجتماعی از خدمات رفاهی، روانشناسی، اقامتی و بهبودی مددسرای منطقه بهره مند شده اند.