به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رجبی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای شیوه‌نامه یارانه غذای دانشجویی را به مراکز تابعه این دانشگاه در سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این شیوه نامه به حواله‌های ابلاغ شده اعتبار غذای دانشجویی اشاره شده و از رؤسای دانشکده و آموزشکده‌های دانشگاه در خواست شده نسبت به هزینه کرد دقیق و صحیح اعتبار غذای دانشجویی اقدام کنند. به گونه‌ای که اصل اساسی ارائه خدمات مطلوب به همراه صرفه جویی و رعایت صرفه و صلاح بیت المال مورد امعان نظر قرار گیرد.

همچنین به موارد هزینه کرد اعتبار تخصیصی اشاره و تاکید شده است که خرید اقلام غذایی برنج، گوشت و مرغ از بازرگانی و جهاد کشاورزی، سازمان امور دام و طیور استان‌ها با عنایت به موجودی انبارها حداقل برای ۳ تا ۴ ماه آینده ضروری است، اقلام با توجه به برنامه آموزشی و حضور دانشجویان با توجه به تاریخ تولید و انقضا و مدت ماندگاری خریداری شود؛ شایان ذکر است هرگونه قصوری که منجر به امحاء، و یا فروش اقلام مذکور شود وجاهت قانونی ندارد و در صورت مشاهده برابر ضوابط قانونی رفتار خواهدشد.

۲ -سازمان امور دام کشور هماهنگی لازم را با امور دام استان‌ها به منظور دریافت سهمیه گوشت و مرغ مراکز بر اساس اعلام نیاز آنها انجام داده بدیهی است در مهلت مقرر نسبت به خرید اقلام پروتئینی اقدام شود.

۳ -سهیمه برنج ابلاغ شده و توجه به کیفیت اقلام غذایی به ویژه برنج، گوشت و … برای خرید حائز اهمیت زیادی است.

۴ -پرداخت دستمزد پیمانکار با عنایت به مفاد قرارداد بهره مندی از ظرفیت مندرج در قرارداد برای پرداخت مورد نظر قرار گیرد.

ارائه گزارش عملکرد

رؤسای استانی نسبت به ارائه گزارش عملکرد اعتبارهای واریزی غذایی حداکثر تا ۲۵ آذر ۱۴۰۱ ‬ به این معاونت اقدام کنند. ارسال مستندات تصویر فاکتورها در قالب jpg و مستندات ذخیره سازی در انبار سردخانه به همراه تصویر ضروری است. تأمین اعتبار مرحله بعد پس از تأیید اسناد مذکور و مستندات پرداخت حق الزحمه به پیمانکاران خواهد بود.