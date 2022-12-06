به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، ابراهیم تقی زاده در نشست مشترک با اعضای هیأت علمی و همچنین مدیران و کارمندان دانشگاه پیام نور استان قم، در سخنانی در ارتباط با آمایش اعضای هیأت علمی بیان کرد: در برخی رشته‌ها نسبت غیرمتعارفی بین عضو هیأت علمی و تعداد دانشجویان وجود دارد و در علوم پایه این نسبت رعایت نشده است و در همین راستا آئین نامه فعالیت‌های علمی بازنگری خواهد شد.

جذب دانشجوی خارجی در ۴ استان

رئیس دانشگاه پیام نور مهم‌ترین رسالت دانشگاه پیام نور را دیپلماسی علمی و جذب دانشجوی خارجی عنوان کرد و با اشاره به تصویب جذب دانشجوی خارجی در تهران، قم و فارس گفت: جذب دانشجوی خارجی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دانشگاه پیام نور است و در حال حاضر پیگیر اخذ این مجوز برای استان خراسان رضوی هستیم.

تقی زاده دانشگاه پیام نور را دانشگاه دولتی مردمی و مورد اقبال آنها دانست و اظهار داشت: باعث افتخار است که در کنکور سال جاری ۱۶۰ هزار نفر دانشگاه پیام نور را برای تحصیل برگزیده‌اند.

وی با اشاره به کاهش جمعیت دانشجویی گفت: طی سال‌های اخیر کلیه زیر نظام‌های آموزش عالی با کاهش جمعیت دانشجویی مواجه شدند و این مسئله برای دانشگاه‌هایی مانند پیام نور که بخشی از بودجه خود را از محل درآمدهای شهریه‌ای تأمین می‌کند با چالش‌هایی روبه رو کرد.

وی افزود: شهریه دانشگاه پیام نور نسبت به دیگر دانشگاه‌های شهریه بگیر بسیار پایین‌تر است و از آنجا که این دانشگاه خود را موظف به ارائه خدمات آموزشی عادلانه برای تمامی دانشجویان به ویژه در نقاط محروم و کم برخوردار می‌داند، باید بودجه لازم را از طریق درآمدهای اختصاصی و جذب دانشجویان خارجی تأمین کند.

لازم به ذکر است در این نشست، نکاتی در خصوص نظارت و ارزیابی عملکرد اساتید با هدف ارتقا کیفیت تدریس، انتخاب مدرسان برتر در دانشگاه پیام نور، انتخاب دانشجویان برتر دانشگاه پیام نور، مسائل مرتبط با جذب اعضای هیأت علمی جدید، پرداخت حقوق نیروهای حق التدریس و… نیز مطرح شد.