رنگ محصولات صنایع دستی کیفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت صنایع دستی با پژوهشکده رنگ تفاهمنامه ای به منظور ارتقای رنگ بندی آثار هنری صنایع دستی امضا کردند.

مریم جلالی معاون صنایع دستی کشور در این باره گفت: صنایع دستی و فرهنگی دانش بنیان ترین المان‌های هویتی ما را با خودشان به همراه دارند. این تفاهمنامه امضا شد تا ما در صنایع دستی و در همه ۱۸ رشته و در حوزه زیبایی، حفاظت و پایداری رنگ از دستاورد علمی این پژوهشکده استفاده کنیم. این تفاهمنامه براساس بررسی‌های فنی درباره حضور رنگ در صنایع دستی تدوین شده است.

وی گفت: اگر قرار است در زنجیره تأمین و خلق ارزش کارایی داشته باشیم و بتوانیم کارآفرینان مان را هدایت کنیم باید به حوزه‌هایی که تحقیق و پژوهش می‌کنند متصل شویم.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور خاطرنشان کرد: دنیای بدون رنگ دنیای خسته‌کننده و ملال‌آوری است و هنر هنرمند نیازمند گستره رنگ‌ها است. برای حفاظت از آثار فاخر در حوزه صنایع‌دستی نیازمند دانش پایدار، زیبا و ارزان هستیم.

در ادامه حسن تاجیک رئیس پژوهشکده رنگ وزارت علوم گفت: از این پس قرار است در حوزه‌های مختلف از جمله سرامیک و لعاب و کتیبه‌ها و صنایع دستی و نساجی و فرش … دقت هنرمندان را در رنگ بندی آثارشان ارتقا دهیم. فعالیت‌های پژوهشگاه عملیاتی و کاربردی بوده و پتانسیل اجرایی پژوهشگاه رنگ در خدمت معاونت صنایع‌دستی است.

تاجیک نسبت به ارتباط مناسب و مبتنی بر فعالیت‌های علمی مشترک بین میراث و پژوهش ابراز امیدواری کرد.

همچنین صفی کارشناس این پژوهشکده نیز گفت: ما در این آزمایشگاه‌ها راهکارهایی داریم که از قضاوت‌های انسانی فاصله می‌گیریم و جایگاه را به دستگاه می‌دهیم چون داده‌های آن پایدار هستند و زمانی که معیارهای عددی در اختیارمان باشد می‌توانیم به راحتی تصمیم بگیریم.