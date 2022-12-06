به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه اروپا اخیراً و به بهانه طرفداری از دموکراسی، رسانه انگلیسی زبان ایران را در کنار اشخاص و سازمان‌های ایرانی تحریم کرده است. اقدامی که حال سوالی که بر ذهن نقش می‌بندد این است که چرا کشورهای اروپایی و آمریکا از یک سو مدام شعار حمایت از آزادی بیان و دفاع از رسانه‌های مستقل را سر می‌دهند و از سوی دیگر رسانه‌های مخالف تفکرات لیبرالیستی خود را تحریم می‌کنند؟ برای پاسخ به این پرسش اصولی و کلیدی اجازه دهید تا کمی به گذشته بازگردیم.

پرس تی وی شبکه انگلیسی زبان وابسته به صداوسیمای ایران است که در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۸۶ راه اندازی شد. جالب است که روزنامه لس آنجلس تایمز چند روز قبل از آغاز به کار پرس تی وی در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۳ میلیون آمریکایی از سایت این شبکه خبری ایرانی بازدید کرده اند و همان زمان روزنامه مطرح گاردین در مقاله‌ای نوشت که پرس تی وی یک رسانه چالش برانگیز برای بی بی سی و پادزهر فاکس نیوز افراطی متعلق به جمهوری خواهان در آمریکاست.

جروزالم پست که از آن به عنوان روزنامه محافظه کار قدرتمند در رژیم صهیونیستی یاد می‌شود، پرس تی وی را آخرین سلاح انگلیسی زبان ایران در برابر غرب توصیف کرد و نوشت که پرس تی وی دست برتر رسانه‌های مطرح اروپایی و آمریکایی را در جنگ با ایران به چالش می‌کشد. و نکته جالب این که لس آنجلس تایمز یکی از پرتیراژترین روزنامه‌های مطرح ایالات متحده حتی از آغاز به کار پرس تی وی استقبال هم کرد. با نگاهی به این مقدمه به خوبی درخواهیم یافت که چرا پرس تی وی اندک زمانی پس از آغاز به کار در سیبل تحریمی بریتانیا و آمریکا قرار گرفت و حالا هم توسط اتحادیه اروپایی تحریم شده است.

پرس تی وی حتی یک سوم بودجه سالانه سی ان ان را در اختیار ندارد ولی آفکام، نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا، پخش آن را متوقف کرد و حالا هم که مدال تحریم کامل اروپا را بر سینه نصب کرده ولی همچنان توسط غرب رسانه‌ای زهردار و خطرناک نامیده می‌شود.

ماموران پلیس فدرال ایالات متحده هنگام بازداشت خانم هاشمی روسری از سرش برداشتند و به پاهایش پابند زدند و مانند مجرمان خطرناک مدت‌ها او را در بازداشت قرار دادند؛ بدون این که اجازه دیدار با خانواده اش را داشته باشد. همه این اتفاقات در حالی رقم خورد که اتهامی علیه وی اعلام نشده است تأثیرگذاری پرس تی وی در میان رسانه‌های مطرح بریتانیایی تا جایی پیش رفت که جرمی کوربین رهبر پیشین حزب کارگر بریتانیا قبل از رسیدن به قله هدایت حزب چپگرای انگلیسی به عنوان مجری در آن کار می‌کرد و همین امر کافی بود تا وی را آماج حملات مختلف در راستای حمایت علنی از کشورمان قرار دهند و حتی بوریس جانسون نخست وزیر پیشین و رهبر پیشین حزب محافظه کار در رقابت انتخاباتی با کوربین بارها وی را به دریافت پول از پرس تی وی به جهت حمایت از ایران متهم کرد!

جالب است در شرایطی که دولت ترامپ، ایران را به گرونگان گیری شهروندان دوتابعیتی متهم می‌کرد پلیس اف بی آی، مرضیه هاشمی (ملانی فرانکلین) خبرنگار مطرح آمریکایی تبار پرس تی وی را در فرودگاه بین‌المللی لمبرت شهر سنت لوئیس بازداشت کرد. ماموران پلیس فدرال ایالات متحده هنگام بازداشت خانم هاشمی روسری از سرش برداشتند و به پاهایش پابند زدند و مانند مجرمان خطرناک مدت‌ها او را در بازداشت قرار دادند؛ بدون این که اجازه دیدار با خانواده اش را داشته باشد. همه این اتفاقات در حالی رقم خورد که اتهامی علیه وی اعلام نشده است.

آن سوی آتلانتیک، جرج گالووی نامزد حزب ریسپکت توانست با حمایت مسلمان در انتخابات میان دوره‌ای شهر برادوی انگلستان پیروز می‌شود؛ آن هم دوماه پس از این که آفکام دفتر شبکه پرس تی وی در لندن را در حکمی کاملاً سیاسی تعطیل کرده بود و با این حال جرج گالوی مجری پرس تی وی در انتخابات میاندوره ای شهر برادوی پیروز شد.

پرس تی وی باید تحریم شود چون غرب متمدن هنوز همان غرب وحشی فیلم‌های وسترن جان فورد است. شبکه سعودی اینترنشنال عملاً می‌تواند لحظاتی پس از انفجار تروریستی در اهواز با تروریست‌ها، گفت و گویی زنده را ترتیب دهد ولی آفکام آن را مغایر ارزش‌های انسانی مدنظر دولت بریتانیا به حساب نیاورد؛ در حالی که ده‌ها غیرنظامی بی گناه در مراسم روز ارتش از جمله چند کودک به خاک و خون کشیده می‌شوند و پرس تی وی بابت آنچه که جانبداری در انتخابات سال ۸۸ نامیده شده، از سوی غربی‌ها مورد شدیدترین تحریم‌ها قرار بگیرد.