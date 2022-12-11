به گزارش خبرنگار مهر، جان باسنیچ روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی راجع به اقدامات اخیر اروپایی در محدود کردن پرس تی وی گفت: شبکه‌ای نظیر پرس تی وی در حال ارائه یک آلترناتیو و گزینه جایگزین برای روایت های غلط و مخدوش دولت های غربی است؛ مساله ای که ضرورت برخورد با رسانه ای نظیر پرس تی وی از سوی دولت های غربی را -از منظر خودِ آنها- دوچندان کرده است.

به گفته این تحلیلگر، کشورهای غربی به ویژه آمریکا عمیقا به این مساله متعهد هستند اجازه ندهند که افکار عمومی غربی حتی به اصطلاح، رقبا و دشمنان خود را بشناسند. همان رقبا و دشمنانی که دولت های غربی آن ها را برای مردم کشورهایشان برساخته اند. برخورد تهاجمی غرب با پرس تی وی نیز در همین بافت و چهارچوب قابل فهم و درک است.

جان باسنیچ گفت: به نظر من قدرت های غربی و رسانه‌هایشان سال هاست که به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند با شبکه ای نظیر پرس تی وی رقابت کنند و آن را کنار بزنند. فراموش نکنیم که سال هاست ده ها شبکه و رسانه ای غربی به نحوی ۲۴ ساعته علیه ایران فعالیت می کنند و در میدان نبردِ حقیقت، آن ها به کرات از ایران شکست خورده اند و اقدامات اخیر آن‌ها علیه شبکه پرس تی وی نیز جلوه های عینی از شکستشان را به نمایش می گذارد.

جان باسنیچ معتقد است: هر کسی که در فضای رسانه ای کشورهای غربی به ویژه آمریکا کار کرده باشد به خوبی می داند که نهادهای اطلاعاتی دولت های غربی نقش قابل توجهی در دستکاری حقایق در عرصه رسانه ای در غرب دارند. در این رابطه سازمان سیا و یا شورای امنیت ملی این کشور به هر نحو ممکن و البته در چهارچوب هایی مخفی و ضمنی، در فرآیند کاری رسانه ها دخالت می کنند و روایت های مطلوب دولت آمریکا را تبلیغ و ترویج می کنند.

وی افزود: از این منظر، اینکه فضایی دموکراتیک در خودِ رسانه های غربی حاکم باشد هم اساسا حقیقت ندارد. متاسفانه در این زمینه شاهدیم که مجتمع های نظامی و صنعتی آمریکا، نفوذ و قدرت قابل توجهی در عرصه رسانه های آمریکایی دارند که این در نوع خود برای فعالیت های رسانه ای و بازتاب دادن حقایق، یک فاجعه تمام عیار است. در این چهارچوب باید بدانیم که بسیاری از پلتفرم های رسانه ای در غرب، عمدتا تحت تاثیر دولت ها و سازمان‌های اطلاعاتی غربی هستند و کنش مستقلی را از خود ندارند.

به اعتقاد باسنیچ، نباید انتظار داشته باشیم که نهادهای نظامی و اطلاعاتی آمریکایی اساسا به رسانه به مثابه پدیده‌ای غیر از یک ابزار و حربه نظامی بنگرند. حملات اخیر علیه شبکه پرس تی وی از سوی اروپا نیز تا حد زیادی تحت تاثیر همین نوعِ نگاه است. متاسفانه بسیاری از مردم کشورهای غربی به ویژه در آمریکا، از این سلطه جریان های نظامی و اطلاعاتی بر رسانه های غربی بی‌اطلاع هستند.

این تحلیلگر ادامه داد: نباید فراموش کنیم که ده ها گروه و فرد تروریست و قانون شکن در بستر رسانه ها و شبکه های اجتماعی آزادانه فعالیت دارند و غرب و به خصوص دولت آمریکا هیچ اقدامی علیه آن ها انجام نمی دهند. دلیل این مساله نیز روشن است زیرا اساسا این افراد و گروه ها حامیان آمریکا هستند و توسط این کشور حمایت می‌شوند.

وی افزود: فراموش نمی کنیم که تروریست هایی نظیر داعش، القاعده و دیگر گروه های اینچنینی، بر اساس اسناد و شواهدی که تاکنون افشا شده، پیوندهای نزدیکی را با دولت آمریکا داشته و دارند و بعضا از حمایت های مستقیم واشینگتن نیز برخوردار بوده اند.

باسنیچ در پایان به پرس تی وی گفت: از این رو فعالیت های آن ها در محیط های رسانه ای و شبکه های مجازی نیز با خلل جدی از سوی دولت آمریکا و یا دیگر کشورهای غربی مواجه نشده است. در این چارچوب، آمریکا عملا در این رابطه نوعی بازی و استاندارد دوگانه را اعمال می کند و عملا تقویت کننده نوعی تروریسم در محیط رسانه ای نیز است.