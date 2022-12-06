پمپ فشار قوی کشاورزی؛ اجزا و کاربردهای آن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فناوری پمپاژ سیالات در صنایع مختلف همه روزه در حال توسعه است و در کارکردهای بزرگ‌تر مشغول به کار می‌شوند. نیاز به پمپ فشار قوی در برخی از این موارد احساس می‌شود. این وسیله با فراهم آوردن فشار بالا سیال را به ارتفاع‌های ۱۰۰ متر یا بالاتر منتقل می‌کند.

پمپ برای دیگ بخار در ارتفاع‌های زیاد کار می‌کند مانند کارخانه‌های بزرگ یا ایستگاه‌های برقی که از پمپ‌های بزرگی استفاده می‌کنند استفاده از پمپ کشاورزی فشار قوی به کار می‌آید. در شرح جزئی‌تر این جریان شایان توجه است مقدار فشار استاتیکی (اصطلاحاً هد یا ارتفاعی که باید طی شود تا از پمپ فشار قوی خارج شود) که سیال را در فواصل عمودی یا افقی معین جابجا می‌کند، به ارتفاع پمپ معروف است.

با توجه به آنچه از نام پمپ فشار قوی پیداست این پمپ از فشار استاتیکی بالایی برخوردار است، انتقال سیالات تا ارتفاع‌های زیاد دلیلی است که از این پمپ در مصارف آبرسانی آتش نشانی، پمپ خانگی، زهکشی، پمپاژ آب سرد و گرم در تاسیسات صنعتی، انواع روش‌های آبیاری مزارع کشاورزی و… استفاده می‌شود.

پمپ فشار قوی

پمپ فشار قوی از انواع پمپ‌های گریز از مرکز (سانترفیوژ) به شمار می‌رود و از دو بخش اصلی شعاعی و پروانه‌های یاتاقانی تشکیل می‌شود و دارای موتور جداگانه است.

آب بندی پمپ‌های فشار قوی از طریق اورینگ های تعبیه شده در طبقات انجام می‌شود. دو بلبرینگی که در طرفین پره ها وجود دارد وظیفه تحمل نیروی محور و شعاعی وارد بر شافت را برعهده دارد.

اندازه دهانه ورودی سیال در پمپ‌های فشار قوی در بازه ۳۰ تا ۲۰۰ میلیمتر است.

مدل‌هایی از پمپ فشار قوی تا ۱۰۰۰ متر مکعب دبی دارند.

بازه انتقال هد این نوع پمپ‌ها بیش از ۳۰۰ متر به بالا می‌تواند باشد.

میزان تحمل فشار پمپ فشار قوی تا ۴۰ بار است.

در ادامه این مقاله به جزئیات ساختار پمپ فشار قوی، انواع آن، کاربرد، نکات کلیدی و …پرداخته شده است. جهت مشاوره و خرید انواع پمپ‌های فشار قوی از قبیل پمپ آب سانتریفیژ فشار قوی پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی آبروان Abravan، پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی wkl پمپیران، سهند پمپ تبریز و ... در سایزهای ۳۲ الی ۱۲۵ از کارشناسان ما در مجموعه کالا صنعتی کمک بگیرید.

ساختار پمپ فشار قوی

تفاوت پمپ‌های فشار قوی گریز از مرکز با سایرپمپ های گریز از مرکز معمولی این است که این پمپ‌ها دارای چند طبقه هستند. این ویژگی چند طبقه بودن افزایش فشار و افزایش هد را به همراه دارد.

پمپ فشار قوی دارای یک محفظه یکدست است که درون آن یک بخش رانش و مکش تعبیه شده است، تعداد پروانه‌ها (طبقات پمپ سانتریفیوژ فشار قوی) تعیین می‌کند که چند محفظه وجود داشته باشد. طبقه‌ها به کمک پیچ بهم متصل می‌شوند.

سیال از محفظه مکش که در سمت چپ پمپ فشار قوی واقع شده وارد می‌شود از پروانه‌ها عبور می‌کند. هر پروانه به هر محفظه‌ای مخصوص به خود با پیچ تثبیت شده است.

دیفیوژر مبدل سرعت به فشار است و پشت پروانه قرار دارد. پروانه درون دیفیوزر در چرخش و دیفیوزر ثابت شده است. کوپلینگ مکانیکی در سمت چپ پره‌ها شافت را در جای خود در محفظه نگه می‌دارد.

این مسئله از وقوع هر گونه خرابی و نشت در پمپ جلوگیری می‌کند. یاتاقان‌ها (چهار یاتاقان) در سمت چپ کوپلینگ مکانیکی قرار گرفته اند و با عنوان یاتاقان ضداستهلاک خوانده می‌شوند.

اجزای پمپ فشار قوی

پس از مکش سیال به درون پمپ و در هر طبقه از پره‌های پمپ عبور کرده و به سمت خروجی هدایت می‌شود در این بین فشار آن افزایش یافته و از طریق لوله رانش در سمت راست از پمپ خارج می‌شود.

کوپلینگ

شافت پمپ

بلبرینگ

مکانیکال سیل

Nut

ساکشن

سیل رینگ

Guide Vane Sleeve

پروانه

دفیوزر

بخش میانی

خروجی

Balance Sleeve

Balance Board

Balance Disk

کاربرد پمپ فشار قوی

آبرسانی در مصارف صنعتی

آبیاری بارانی

بوسترپمپ

پمپاژ کردن آب کندانس شده

پمپ مخصوص آب شهری

پمپاژ آب و زهکشی

آتش نشانی

طرز کار پمپ فشار قوی

لوله ورودی و محفظه مکش اولین مکان‌هایی هستند که سیال عبور از آن‌ها را تجربه می‌کند و از طریق نیروی گریز ازمرکز تولید شده از چرخش پره‌ها (پره‌ها روی محور و در گردش اند) به درون پروانه‌ها کشیده می‌شود. دور موتور مشخص علت مکش سیال است.

سیال با فشار مایع صفر وارد پروانه‌ها می‌شود ودر انتها با عبور از پروانه‌ها و پره‌های آن فشار آن افزایش می‌یابد.

دیفیوزر برای اینکه بتواند سرعت زیاد سیالی را که از چرخش ایمپلر بدست آمده به افزایش فشار مبدل کند و دبی زیاد شود باید پشت پروانه قرار بگیرد. باید توجه داشت که سرعت زیاد سیال امکان ایجاد تلفات یا اختلال در کارکرد پمپ فشار قوی را فراهم می‌آورد.

اختلاف فشار باعث ورود جریان به پروانه بعدی می‌شود و سلسله مراحلی مشابه مراحله قبل انجام می‌شود. پروانه‌ها و دیفیوزرها تعداد برابری دارند که این تعداد از تعداد طبقات پمپ فشار قوی سرچشمه می‌گیرد.

به فرض در پمپی که ۳ پروانه و ۳ دیفیوزر در پمپ فشار قوی وجود داشته باشند این پمپ یک پمپ گریز از مرکز ۳ طبقه است.

پس از عبور از این فرایندهای زنجیروار و خروج سیال از آخرین پروانه، با فشار زیادی که در سیال ایجاد شده است بنابراین با فشار از لوله رانش خارج شده و هد مخصوص آن پمپ مشخص می‌شود.

انواع پمپ فشار قوی

پمپ گریز از مرکز

پمپ ترکیبی

پمپ دیافراگمی

پمپ رفت و برگشتی

پمپ کارواش صنعتی

پمپ پلانجری

مشخصات اصلی پمپ فشار قوی

قطر پروانه پمپ آب

سرعت روتور چند دور بر دقیقه

تعداد پروانه‌ها و طبقات به کار رفته در پمپ

نکات کلیدی پمپ فشار قوی

تامین فشار عملیاتی (واقعی) مورد نیاز و همینطور تامین دبی مورد نیاز سیستم، ازویژگی هایی استکه یک پمپ فشار قوی به منظور انتقال سیال باید داشته باشد.

استفاد از مواد اولیه با کیفیت منتج به توید محصولات با کیفیت می‌شود، مثلاً دسته‌ای از پمپ هابه دلیل استفاده در صنایعی خاص مانند نفتو پتروشیمی، شیمیایی و… باید بدنه‌ای از استنلس استیل یا از استیل و یا روکش استیل باکیفیت داشته باشند.

کیفیت اجزای داخلی پمپ همچون پیستون، سرسیلندر و … کارکرد پمپ را با کمترین اصطکاک و آب بندی روبرو می‌کند به همین دلیل راندمان و طول عمر افزایش می‌یابد.

علت وجودی دیفیوزر در پمپ فشار قوی آن است که ساختار پمپ گریز از مرکز یک طبقه محفظه‌ای حلزونی دارد اما فرض کنیم در شرایطی که پمپ فشار قوی چند طبقه فاقد چند محفظه بود در اینصورت ابعاد این پمپ غول آسا می‌شد.

با افزایش قطر پروانه اندازه هد پمپ فشار قوی افزایش می‌یابد ماچالش استفاده از این روش بزرگ‌تر شدن ابعاد پمپ فشار قوی می‌شودبنابراین در این روش محدودیت وجود دارد..

دور موتور خیلی زیاد منجر به کوتاه شدن عمر پمپ و در ادامه عملکرد نامطلوب آن می‌شود: چرا که فشار زیادی به دکوپلینگ‌ها و یاتاقان‌ها به دلیل سرعت گردش روتور با دور موتور زیاد اعمال می‌شود.

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