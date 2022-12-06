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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۷

متخصص تغذیه تاکید کرد؛

بچه ها را بدون صبحانه مدرسه نفرستید

بچه ها را بدون صبحانه مدرسه نفرستید

یک متخصص تغذیه، به والدین توصیه کرد فرزندان خود را بدون صبحانه به مدرسه نفرستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیرنگ نیستانی گفت: کودکان هرگز نباید صبحانه نخورده به مدرسه بروند و در این بین سال اول مقطع دبستانی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر دوره‌ها برخوردار است.

وی یادآور شد: مطالعات زیادی نشان داده است که بچه‌هایی که صبحانه نمی‌خوردند، احتمال چاق شدنشان بیشتر از کودکانی است که صبحانه می‌خورند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بابیان این‌که ترکیب صبحانه بسیار مهم است، گفت: اگر پدر و مادر بخواهند صبحانه را محدود به بیسکویت، شیرکاکائو و یا شیرهای طعم دار کنند، مطمئناً مقصود حاصل نمی‌شود.

وی با اشاره به اهمیت تغذیه کودکان در مقطع ابتدایی، اظهار کرد: بخش مهمی از عادات غذایی در سنین کودکی شکل می‌گیرد و تغذیه در دوره کودکی از اهمیت بالایی برخوردار است و تأثیر ویژه‌ای در سنین بالاتر دارد.

کد مطلب 5648340
حبیب احسنی پور

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