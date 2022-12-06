زمزمه لغو اعزام آزادکاران ایران به جام جهانی آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، داستان پر ماجرای حضور تیم ملی کشتی آزاد ایران به رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۲ آمریکا ماههاست که ادامه دارد و هر روز وارد فاز جدیدی می‌شود.

آخرین اخبار از اعزام تیم ملی کشتی ایران به آمریکا مربوط به اعزام ملی پوشان به دوبی و انجام اقدامات اداری جهت دریافت ویزا بود که گویا این در آستانه آغاز جام جهانی هنوز ویزای نفرات اعزامی به آمریکا صادر نشده است.

این در حالیست که رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۲ طی روزهای ۱۹ و ۲۰ آذرماه به میزبانی آمریکا برگزار می‌شود و در واقع زمان به ضرر ملی پشوان ایران در حال سپری شدن است.

در همین راستا محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی چندی پیش در واکنش به آخرین وضعیت اعزام تیم ملی کشتی آزاد به آمریکا به خبرنگار مهر گفته بود تمامی اقدامات مربوط به فدراسیون کشتی ایران انجام شده و ملی پوشان با حضور در سفارت آمریکا مدارک خود را برای دریافت ویزا ارائه داده اند که تا به امروز هنوز اتفاقی رخ نداده است.

حال در تازه‌ترین اظهارات سخنگوی فدراسیون کشتی هم خبری از تغییر وضعیت نیست و او اعلام کرده قرار بود تیم ملی دیروز (دوشنبه) اعزام شود و حتی بلیت اعضای تیم هم تهیه شده بود که به دلیل عدم صدور ویزا فعلاً سفر ملی پوشان به چهارشنبه موکول شده است.

با توجه به اظهارات محمدابراهیم امامی گویا امروز آخرین فرصت برای صدور ویزاست و اگر ویزا به موقع صادر نشود، سفر آزادکاران به آمریکا منتفی خواهد شد.