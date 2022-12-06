ویزای برخی از اعضای تیم کشتی آزاد صادر نشد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، با توجه به اینکه تیم ملی کشتی آزاد ساعت ۲۳ امشب برای حضور در رقابت‌های جام جهانی به آمریکا پرواز دارد تا این لحظه ویزا برای علیرضا کریمی، امیرعلی آذرپیرا، علی اکبر فضلی به عنوان کشتی‌گیر، احسان امینی و اباذر اسلامی به عنوان مربی و همچنین ابراهیم مهربان به عنوان سرپرست و محمد مصلایی پور به عنوان داور صادر نشده است.



طبق قوانین اتحادیه جهانی کشتی اگر تیم ملی کشتی ایران در رقابت‌های جام جهانی حضور پیدا نکند از رقابت‌های قهرمانی آسیا کنار گذاشته می‌شود و سپس از حضور در رقابت‌های جهانی بلگراد که کسب سهمیه المپیک نیز می‌باشد، محروم می‌گردد.



تصمیم گیری در این خصوص به شورای برون مرزی سپرده شده است.



سال گذشته نیز برای ۵ نفر از جمله علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، کامران قاسم پور و مجید داستان کشتی گیر، احسان امینی مربی و محمد مصلایی پور به عنوان داور ویزا صادر نشده بود به همین علت علیرضا دبیر برای جلوگیری از تکرار حواشی صدور ویزا نام خود را در لیست اعزامی قرار نداده بود.



متأسفانه کشور آمریکا همچون سال گذشته موضوع عدم صدور ویزا را تکرار نمود.