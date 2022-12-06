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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۴:۲۱

در گفت و گو با مهر اعلام شد؛

تمامی راه های استان فارس باز است

تمامی راه های استان فارس باز است

شیراز _ مدیر مرکز مدیریت راه های استان فارس گفت: تمامی محورهای مواصلاتی در فارس باز است و هیچگونه مشکلی برای تردد وجود ندارد.

حمید احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های استان فارس، فارس، گفت: بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر استان، هم اکنون تمامی جاده‌های استان باز و تردد در آن‌ها به روال عادی در جریان است.

وی افزود: در جاده‌های منتهی به سپیدان، اقلید، آباده، نورآباد، رستم و کازرون بارش باران گزارش شده است به رانندگان توصیه می‌شود با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

احمدی اضافه کرد: سایر محورهای استان نیمه ابری تا تمام ابری گزارش شده است.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های فارس گفت: در تمام جاده‌ها گشت‌های راهداری با تجهیزات لازم مستقر است.

کد مطلب 5648455

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