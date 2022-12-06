به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل چمنی ظهر سه‌شنبه در آئین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبیل با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان حلقه‌های اتصال علم و فناوری هستند، اظهار کرد: با توجه به کسب رتبه برتر استان اردبیل در حوزه فناوری و نوآوری، برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان اردبیل در کنار مسائل علمی و پژوهشی در تلاش هستیم.

وی با بیان اینکه سرعت پیشرفت علمی کشور ۱۱ برابر سرعت پیشرفت علمی دنیا است، گفت: دانش عزت و قدرت یک کشور است و ما با تلاش و کوشش و برای سربلندی کشور جمهوری اسلامی توانستیم خود را به رتبه ۱۶ برسانیم.

سرپرست دانشگاه محقق استان اردبیل به انتخاب ۱۷ نفر از استادان دانشگاه محقق اردبیلی جزو ۲ درصد دانشمندان برتر جهان و پنج نفر هم جزو دانشمندان یک درصد جهان اشاره کرد و افزود: رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان در رشته‌های علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی انجام می‌شود که امسال دانشگاه محقق در موضوع علوم کشاورز توانست رتبه ۷۰۰-۶۰۱ را کسب کند.

چمنی به برپایی نمایشگاه فناورانه در دانشگاه محقق نیز اشاره کرد و ادامه داد: این نمایشگاه نقطه عطفی برای نمایش توان و ظرفیت پژوهشگران و فناوران و فرصت مغتنمی برای جوانان نخبه است تا بتوانند دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به نمایش بگذارند. همچنین سرمایه گذاران و صنعت گران بتوانند نیازهای فناورانه خود را از این طریق تأمین کنند.

وی با اشاره به کسب جایگاه‌های برتر در دنیا افزود: امیدواریم دانشجویان و نخبگان با آشنایی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اردبیل بتوانند گام‌های مؤثری در راستای پیشرفت و نوآوری استان اردبیل بردارند و دستگاه‌های اجرایی ضمن واگذاری طرح‌های پژوهشی خود به دانشگاه‌ها به فرزندان خود اعتماد کنند.